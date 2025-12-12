#Казахстан в сравнении
Финансы

Внутренний госаудит и финконтроль: внесены изменения

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 15:11 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 8 декабря 2025 года внес изменения в Правила проведения внутреннего государственного аудита и финансового контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что руководитель объекта государственного аудита в течение двух рабочих дней со дня получения аудиторского отчета уведомляет о выявленных нарушениях субъектов предпринимательства и иных лиц, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями государственного аудита в письменном виде посредством информационных систем или электронной почты, а также почтовой связи.

Субъекты предпринимательства и иные лица (физические и юридические лица), интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями, в случае несогласия с выявленными нарушениями в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления направляют свою позицию (возражения) объекту государственного аудита.

Позиция (возражения) лиц, предусмотренных частью второй настоящего пункта, направляется объектом государственного аудита в органы государственного аудита и финансового контроля и рассматривается наряду с возражениями объекта государственного аудита.

При подаче возражения в Апелляционную комиссию объект государственного аудита учитывает замечания субъектов предпринимательства и иных лиц к аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по финансовой отчетности.

В аудиторском заключении отражается информация о возмещенных и восстановленных объектом государственного аудита средствах в ходе проведения аудиторского мероприятия (путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров или отражения или уменьшению по учету выявленных сумм нарушений), предлагаемых мерах реагирования финансового контроля и мерах, предусмотренных законодательством в сфере государственных закупок.

Также говорится, что финансовый контроль осуществляется ведомством и его территориальными подразделениями в пределах компетенции посредством обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров или отражения или уменьшению по учету выявленных сумм нарушений, исполнения предписаний и привлечения к ответственности виновных лиц.

В предписании указываются код поступлений по суммам нарушений, подлежащих возмещению в бюджет, необходимость восстановления нарушений путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров или отражения по учету или уменьшению плана финансирования выявленных сумм нарушений, а также привлечения к ответственности виновных лиц и принятия мер, предусмотренных законодательством в сфере государственных закупок.

Руководитель объекта государственного аудита в течение двух рабочих дней со дня получения аудиторского отчета уведомляет о выявленных нарушениях субъектов предпринимательства и иных лиц, интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями государственного аудита в письменном виде посредством информационных систем и/или электронной почты, а также почтовой связи.

Субъекты предпринимательства и иные лица (физические и юридические лица), интересы которых затронуты аудиторскими мероприятиями, в случае несогласия с выявленными нарушениями в срок не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления направляют свою позицию (возражения) объекту государственного аудита.

Позиция (возражения) лиц направляется объектом государственного аудита в органы государственного аудита и финансового контроля и рассматривается наряду с возражениями объекта государственного аудита.

При подаче возражения в Совет по государственному аудиту и рискам объект государственного аудита учитывает замечания субъектов предпринимательства и иных лиц к аудиторскому отчету.

Финансовый контроль осуществляется службами внутреннего аудита посредством обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров или отражения по учету или уменьшению плана финансирования выявленных сумм нарушений, исполнения решений об устранений выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Лицом, ответственным за проведение аудиторского мероприятия в течение пяти рабочих дней со дня получения информации (подтверждающих документов) от объекта государственного аудита, проводится анализ полноты выполнения объектом государственного аудита рекомендаций.

В случае полного рассмотрения рекомендаций и устранения нарушений посредством обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров или отражения или уменьшению по учету выявленных сумм нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц составляется и подписывается руководителем группы государственного аудита справка о завершении аудиторского мероприятия.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
