Обновлены правила выпуска ценных бумаг местными исполнительными органами

Министр финансов приказом от 30 мая 2025 года утвердил Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, ценные бумаги выпускаются эмитентом в бездокументарной форме. Обслуживание ценных бумаг (начисление и выплата вознаграждения) осуществляется в национальной валюте.

Каждый выпуск имеет международный идентификационный номер ISIN (International Securities Identification Number), присваиваемый центральным депозитарием

Ценные бумаги размещаются эмитентом путем проведения аукциона, доразмещения, повторного открытия и подписки, установленными правилами организатора торгов.

Эмитент при осуществлении выпуска ценных бумаг допускается привлекать андеррайтера.

Учет ценных бумаг и прав по ним осуществляется депозитарием.

Условия, объем и целевое назначение выпуска ценных бумаг местным исполнительным органом. При этом заимствование местным исполнительным органом ограничивается установленными лимитом долга соответствующего местного исполнительного органа и объемом средств местного бюджета, направляемых на погашение и обслуживание долга соответствующего местного исполнительного органа.

Эмитент в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты размещения информирует Министерство финансов о дате проведения размещения, объемах предстоящего выпуска.

Условия и процедуры способов размещения, обслуживания и погашения ценных бумаг устанавливаются правилами организатора торгов и сводом правил депозитария соответственно.

Юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты РК приобретают ценные бумаги через первичных дилеров.

Ставка вознаграждения, объем размещения ценных бумаг согласовываются с Министерством финансов.

Днем начала обращения ценных бумаг считается день осуществления депозитарием расчетов по размещенным ценным бумагам. Последним днем обращения считается день, предшествующий дню погашения данных ценных бумаг.

Первым днем, за который начисляется вознаграждение по данным ценным бумагам, является день начала их обращения, а последним днем – последний день, предшествующий дню их погашения.

Выплата вознаграждения по ценным бумагам производится в дни, установленные условиями выпуска отдельных видов ценных бумаг.

Последняя выплата вознаграждения совпадает с днем погашения ценных бумаг, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска ценных бумаг. Если дата выплаты вознаграждения по ценным бумагам приходится на нерабочий день, то выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Погашение ценных бумаг производится по номинальной стоимости в первый день, следующий за окончанием срока их обращения. Если дата погашения номинальной стоимости ценных бумаг приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Эмитенту допускается производить частичное досрочное или полное досрочное погашение ценных бумаг.

Погашение и обслуживание ценных бумаг осуществляется за счет средств соответствующего местного бюджета.

После погашения ценных бумаг эмитент в течение пяти рабочих дней представляет в Министерство финансов копию сведений депозитария о погашении ценных бумаг и копии документов, подтверждающих произведенное погашение.

Эмитенту допускается выкупить весь или частично объем определенного выпуска ценных бумаг по рыночной цене на вторичном рынке. Решение эмитента о выкупе всего объема определенного выпуска ценных бумаг доводится до организатора торгов за месяц до даты такого выкупа, который в течение пяти календарных дней после данного уведомления сообщает об этом первичным дилерам.

Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов ценных бумаг:

среднесрочных;

долгосрочных;

среднесрочных индексированных;

долгосрочных индексированных;

государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов.

Среднесрочные, долгосрочные, среднесрочные индексированные, долгосрочные индексированные ценные бумаги и государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований являются купонными эмиссионными ценными бумагами, номинальная стоимость которых составляет 1000 тенге.

Расчетная база для исчисления суммы купона по среднесрочным, долгосрочным, среднесрочным индексированным, долгосрочным индексированным ценным бумагам и государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами для обращения на внутреннем рынке для финансирования расходов в соответствии с Перечнем целей заимствований – 30 дней в расчетном месяце, 360 дней в расчетном году.

Владельцы ценных бумаг осуществляют любые гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, за исключением ограничений, установленных в Законе. При этом инвестор все операции с ценными бумагами оформляет через первичного дилера.

Среднесрочные ценные бумаги выпускаются со сроками обращения свыше одного года до пяти лет включительно.

Размещение и погашение среднесрочных ценных бумаг осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.

Выплата купона по среднесрочным ценным бумагам осуществляется в дни, установленные эмитентом два раза в год соответствующего года обращения среднесрочных ценных бумаг.

Долгосрочные ценные бумаги выпускаются со сроками обращения свыше пяти лет.

Выплата купона по долгосрочным ценным бумагам осуществляется в дни, установленные эмитентом один раз в год соответствующего года обращения ценных бумаг.

Приказ вводитс в действие с 15 июня 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, утратили силу.