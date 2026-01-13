Утверждена методика по измерению показателей бедности в РК
Цель Методики – описание методов расчета показателей бедности на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни (ВОДХ), проводимого в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
Указывается, что в Казахстане основным показателем уровня бедности принято измерение бедности по абсолютному критерию – величина прожиточного минимума (ВПМ), основанному на соответствии уровня потребления установленному прожиточному минимуму.
Уровень бедности рассчитывается на квартальной и годовой основе по республике, регионам, типу местности, полу, размеру домашних хозяйств, возрастным интервалам. Квартальные показатели рассчитываются без сезонной корректировки.
Кроме того, правила предусматривают:
- расчет бедности по международной черте по паритету покупательной способности (ППС);
- расчет бедности по абсолютному критерию;
- расчет показателей дифференциации доходов населения.
- расчет бедности по относительному критерию.
Так, говорится, что медианный доход – значение дохода, стоящего в центре ранжированного ряда распределения среднедушевых доходов.
Критерии бедности определяются в процентном отношении к величине медианного дохода.
Бюро рассчитывает долю бедных по относительным критериям:
- 50% от величины медианного дохода для мониторинга ЦУР "Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода";
- 60% от величины медианного дохода, применяемого в международной практике.
Этапы определения доли бедного населения по относительному критерию:
- производится ранжирование лиц по возрастанию среднедушевого дохода;
- медианный доход соответствует доходу лица, находящегося в центре ранжированного списка лиц ряда данных среднедушевых доходов.
Затем производится оценка субъективной бедности.
Субъективная бедность – это самооценка респондентами своего материального положения и восприятие достаточности доходов для удовлетворения базовых потребностей.
Источником данных по субъективной оценке выступают результаты опроса по анкете "Качество жизни населения".
Для определения уровня материального положения респондентам задается вопрос "Укажите к какому уровню материального обеспечения (достатка) Вы себя относите?" и предлагаются следующие варианты ответов:
- низкий уровень обеспеченности;
- обеспеченность ниже среднего уровня;
- средний уровень обеспеченности;
- обеспеченность несколько выше среднего уровня;
- достаточный уровень обеспеченности;
- высокий уровень обеспеченности.
Предусмотрено произведение расчета индекса многомерной детской бедности.
В Методике по изменению бедности также учитываются:
- Качество образования, его доступность и посещение дошкольных учреждений.
- Качество услуг здравоохранения, их доступность, невозможность воспользоваться.
- Жилищные условия: топливо для отопления, доступ к канализации, соответствие нормам проживания.
- Уровень жизни и финансовая доступность.
- Одежда и питание.
- Обучающие игры и книги, для каждого ребенка в домашнем хозяйстве, соответствующие его возрасту.
- Регулярный досуг.
- Детские праздники по особым случаям (день рождения и т.д.).
- Участие в школьных экскурсиях и платных школьных мероприятиях.
- Отпуск с родителями вне дома, по крайней мере, неделя в году.
- Быть в состоянии оплачивать задолженность по платежам домохозяйства.
- Возможность заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, когда это необходимо.
- Наличие (отсутствие) легкового автомобиля или возможность пользоваться услугами такси, когда это нужно.
Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.