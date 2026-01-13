#Казахстан в сравнении
Право

Утверждена методика по измерению показателей бедности в РК

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:58 Фото: Zakon.kz
Приказом руководителя Бюро национальной статистики от 5 января 2026 года утверждена Методика по измерению показателей бедности, сообщает Zakon.kz.

Цель Методики – описание методов расчета показателей бедности на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств по оценке уровня жизни (ВОДХ), проводимого в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Указывается, что в Казахстане основным показателем уровня бедности принято измерение бедности по абсолютному критерию – величина прожиточного минимума (ВПМ), основанному на соответствии уровня потребления установленному прожиточному минимуму.

Уровень бедности рассчитывается на квартальной и годовой основе по республике, регионам, типу местности, полу, размеру домашних хозяйств, возрастным интервалам. Квартальные показатели рассчитываются без сезонной корректировки.

Кроме того, правила предусматривают:

  • расчет бедности по международной черте по паритету покупательной способности (ППС);
  • расчет бедности по абсолютному критерию;
  • расчет показателей дифференциации доходов населения.
  • расчет бедности по относительному критерию.

Так, говорится, что медианный доход – значение дохода, стоящего в центре ранжированного ряда распределения среднедушевых доходов.

Критерии бедности определяются в процентном отношении к величине медианного дохода.

Бюро рассчитывает долю бедных по относительным критериям:

  • 50% от величины медианного дохода для мониторинга ЦУР "Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода";
  • 60% от величины медианного дохода, применяемого в международной практике.

Этапы определения доли бедного населения по относительному критерию:

  • производится ранжирование лиц по возрастанию среднедушевого дохода;
  • медианный доход соответствует доходу лица, находящегося в центре ранжированного списка лиц ряда данных среднедушевых доходов.

Затем производится оценка субъективной бедности.

Субъективная бедность – это самооценка респондентами своего материального положения и восприятие достаточности доходов для удовлетворения базовых потребностей.

Источником данных по субъективной оценке выступают результаты опроса по анкете "Качество жизни населения".

Для определения уровня материального положения респондентам задается вопрос "Укажите к какому уровню материального обеспечения (достатка) Вы себя относите?" и предлагаются следующие варианты ответов:

  • низкий уровень обеспеченности;
  • обеспеченность ниже среднего уровня;
  • средний уровень обеспеченности;
  • обеспеченность несколько выше среднего уровня;
  • достаточный уровень обеспеченности;
  • высокий уровень обеспеченности. 

Предусмотрено произведение расчета индекса многомерной детской бедности.

 В Методике по изменению бедности также учитываются:

  • Качество образования, его доступность и посещение дошкольных учреждений.
  • Качество услуг здравоохранения, их доступность, невозможность воспользоваться.
  • Жилищные условия: топливо для отопления, доступ к канализации, соответствие нормам проживания.
  • Уровень жизни и финансовая доступность.
  • Одежда и питание.
  • Обучающие игры и книги, для каждого ребенка в домашнем хозяйстве, соответствующие его возрасту.
  • Регулярный досуг.
  • Детские праздники по особым случаям (день рождения и т.д.).
  • Участие в школьных экскурсиях и платных школьных мероприятиях.
  • Отпуск с родителями вне дома, по крайней мере, неделя в году.
  • Быть в состоянии оплачивать задолженность по платежам домохозяйства.
  • Возможность заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, когда это необходимо.
  • Наличие (отсутствие) легкового автомобиля или возможность пользоваться услугами такси, когда это нужно. 

Приказ вводится в действие с 16 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
