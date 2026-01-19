Методика расчета показателей браков и разводов: внесены изменения

Руководитель Бюро национальной статистики приказом от 12 января 2026 года внес изменения в Методику расчета показателей брака и расторжения брака (супружества), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что источником информации о браках и разводах являются: актовые записи органов регистрации актов гражданского состояния и сведения о вступивших в законную силу решениях суда о расторжении брака, представляемые судом в органы регистрации актов гражданского состояния.

Из сведений, содержащихся в актах о заключении брака, в статистической разработке используются дата и место регистрации для каждого из вступающих в брак: их дата рождения, возраст, гражданство, прежнее брачное состояние, национальность, уровень образования, место постоянного жительства.

Также говорится, что бюро по текущей статистике формирует число браков, общий коэффициент брачности, число браков по возрасту, по брачному состоянию, средний возраст мужчин и женщин, вступивших в первый брак и межэтнические браки. По итогам переписи населения формируется статистическая информация по численности населения по состоянию в браке.

Кроме того, бюро по текущей статистике формирует данные по числу разводов по возрасту бывших супругов, межэтническим разводам, среднему возрасту мужчин и женщин, расторгнувших первый брак, а также по разводам по продолжительности брака.

Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.