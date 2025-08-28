#АЭС в Казахстане
Право

Изменилась методика оценки теневой экономики

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 12:26 Фото: freepik
Приказом руководителя Бюро национальной статистики от 21 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Методику оценки ненаблюдаемой экономики, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что теневая экономика (теневой оборот) рассчитывается как разница среднеотраслевого дохода в разрезе субъектности и районов от дохода налогоплательщика с учетом уровня уплаты налогов.

При расчете исключаются следующие налогоплательщики:

  • имеющие налоговые поступления с отрицательным значением;
  • по которым отсутствуют данные по коду налогового органа, размерности и вида деятельности;
  • подлежащие мониторингу, по списку, который определяется МФ РК;
  • применившие налоговые льготы согласно налоговому законодательству;
  • по которым отношение налоговых поступлений в бюджет к доходу составляет более 50%;
  • имеющие доходы с превышением в 5 и более раз в разрезе каждого вида деятельности с учетом размерности и района.

Источниками информации для проведения расчета являются следующие данные неформального сектора (домашних хозяйств), предоставляемые Бюро:

  • в сельском, лесном и рыбном хозяйстве объем производства домашними хозяйствами, осуществляющие выращивание одно- или двухлетних и многолетних культур, а также разведение сельскохозяйственных животных, которые производят сельскохозяйственную продукцию в личных подсобных хозяйствах для собственного потребления, продажи или обмена, но не зарегистрированы из-за малого объема производства, недостаточного для обязательной регистрации в качестве предприятия. Источниками информации для проведения расчета являются выборочные статистические наблюдения в сфере сельского хозяйства;
  • в обрабатывающей промышленности – объем продукции, произведенной домашними хозяйствами для собственного конечного потребления, продажи или обмена на рынке. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;
  • в строительстве – объем произведенных работ по строительству дачных домов и других надворных построек на дачных и садовых участках, гаражей и других объектов физическими лицами. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;
  • в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов – объем реализации товаров и услуг домашними хозяйствами. В качестве выпуска торговли применяется торговая наценка. По техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств учитывается доход домашних хозяйств от оказанных услуг по техническому ремонту и мойке личных транспортных средств. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств.

Доход физических лиц, осуществляющих импорт товаров в коммерческих целях для последующей перепродажи, оценивается на основе данных Национального банка, с учетом анализа частоты поездок казахстанских граждан в приграничные страны (Россия, Узбекистан, Кыргызстан и Китай) и с учетом среднего объема ввозимых товаров на одну поездку.

  • в транспорте – доход домашних хозяйств от оказанных услуг по перевозкам пассажиров и грузов. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств.

При этом досчеты производятся на индивидуальные услуги:

  • по операциям с недвижимым имуществом – доходы от неофициальной сдачи жилья (за исключением условного проживания в собственном жилище), нежилых помещений и парковочных мест в аренду физическими лицами.

Оценка доходов от сдачи в аренду квартир и индивидуальных жилых домов физическими лицами осуществляется на основе официальной статистической информации:

- данных статистического регистра жилищного фонда;

- статистики цен на рынке жилья. В расчет включаются доходы, получаемые от неофициальной (незарегистрированной) сдачи жилья в аренду, то есть без государственной регистрации как предпринимательской деятельности.

Учитываются случаи, когда физическое лицо владеет более чем пятью квартирами, предполагается, что первые две используются владельцем или его родственниками, а начиная с третьей – квартиры сдаются в аренду неофициально. Из общего оцененного дохода 67% отнесено к ненаблюдаемой экономике.

Также в расчетах предполагается, что около 5% индивидуальных жилых домов в городских населенных пунктах сдаются в аренду без официальной регистрации соответствующей деятельности.

Источником информации для оценки доходов от сдачи в аренду нежилых помещений (в том числе коммерческих помещений и парковочных мест) физическими лицами являются административные данные и информация о средних ценах на нежилые помещения из альтернативных, общедоступных источников.

В расчетах предполагается, что 10% коммерческих помещений и 10% парковочных мест, находящихся в собственности физических лиц, сдаются в аренду неофициально. Из общего объема сдаваемых объектов исключаются случаи легальной (официально зарегистрированной) аренды;

  • по предоставлению прочих индивидуальных видов услуг – доход от оказанных услуг домашними хозяйствами по пошиву одежды, обуви и ее ремонту, ремонту бытовых приборов и металлоизделий, а также от деятельности в парикмахерских и салонах красоты. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;
  • по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления – доход от оказанных услуг домашними хозяйствами по прочим индивидуальным услугам (домработница, повар, водитель, пастух). Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;
  • в образовании – досчеты на репетиторов и другие образовательные услуги, связанные с данной отраслью. 

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Лариса Черненко
