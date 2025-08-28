Изменилась методика оценки теневой экономики

Приказом руководителя Бюро национальной статистики от 21 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Методику оценки ненаблюдаемой экономики, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что теневая экономика (теневой оборот) рассчитывается как разница среднеотраслевого дохода в разрезе субъектности и районов от дохода налогоплательщика с учетом уровня уплаты налогов.

При расчете исключаются следующие налогоплательщики:

имеющие налоговые поступления с отрицательным значением;

по которым отсутствуют данные по коду налогового органа, размерности и вида деятельности;

подлежащие мониторингу, по списку, который определяется МФ РК;

применившие налоговые льготы согласно налоговому законодательству;

по которым отношение налоговых поступлений в бюджет к доходу составляет более 50%;

имеющие доходы с превышением в 5 и более раз в разрезе каждого вида деятельности с учетом размерности и района.

Источниками информации для проведения расчета являются следующие данные неформального сектора (домашних хозяйств), предоставляемые Бюро:

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве объем производства домашними хозяйствами, осуществляющие выращивание одно- или двухлетних и многолетних культур, а также разведение сельскохозяйственных животных, которые производят сельскохозяйственную продукцию в личных подсобных хозяйствах для собственного потребления, продажи или обмена, но не зарегистрированы из-за малого объема производства, недостаточного для обязательной регистрации в качестве предприятия. Источниками информации для проведения расчета являются выборочные статистические наблюдения в сфере сельского хозяйства;

в обрабатывающей промышленности – объем продукции, произведенной домашними хозяйствами для собственного конечного потребления, продажи или обмена на рынке. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;

в строительстве – объем произведенных работ по строительству дачных домов и других надворных построек на дачных и садовых участках, гаражей и других объектов физическими лицами. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;

в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов – объем реализации товаров и услуг домашними хозяйствами. В качестве выпуска торговли применяется торговая наценка. По техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств учитывается доход домашних хозяйств от оказанных услуг по техническому ремонту и мойке личных транспортных средств. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств.

Доход физических лиц, осуществляющих импорт товаров в коммерческих целях для последующей перепродажи, оценивается на основе данных Национального банка, с учетом анализа частоты поездок казахстанских граждан в приграничные страны (Россия, Узбекистан, Кыргызстан и Китай) и с учетом среднего объема ввозимых товаров на одну поездку.

в транспорте – доход домашних хозяйств от оказанных услуг по перевозкам пассажиров и грузов. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств.

При этом досчеты производятся на индивидуальные услуги:

по операциям с недвижимым имуществом – доходы от неофициальной сдачи жилья (за исключением условного проживания в собственном жилище), нежилых помещений и парковочных мест в аренду физическими лицами.

Оценка доходов от сдачи в аренду квартир и индивидуальных жилых домов физическими лицами осуществляется на основе официальной статистической информации:

- данных статистического регистра жилищного фонда;

- статистики цен на рынке жилья. В расчет включаются доходы, получаемые от неофициальной (незарегистрированной) сдачи жилья в аренду, то есть без государственной регистрации как предпринимательской деятельности.

Учитываются случаи, когда физическое лицо владеет более чем пятью квартирами, предполагается, что первые две используются владельцем или его родственниками, а начиная с третьей – квартиры сдаются в аренду неофициально. Из общего оцененного дохода 67% отнесено к ненаблюдаемой экономике.

Также в расчетах предполагается, что около 5% индивидуальных жилых домов в городских населенных пунктах сдаются в аренду без официальной регистрации соответствующей деятельности.

Источником информации для оценки доходов от сдачи в аренду нежилых помещений (в том числе коммерческих помещений и парковочных мест) физическими лицами являются административные данные и информация о средних ценах на нежилые помещения из альтернативных, общедоступных источников.

В расчетах предполагается, что 10% коммерческих помещений и 10% парковочных мест, находящихся в собственности физических лиц, сдаются в аренду неофициально. Из общего объема сдаваемых объектов исключаются случаи легальной (официально зарегистрированной) аренды;

по предоставлению прочих индивидуальных видов услуг – доход от оказанных услуг домашними хозяйствами по пошиву одежды, обуви и ее ремонту, ремонту бытовых приборов и металлоизделий, а также от деятельности в парикмахерских и салонах красоты. Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;

по деятельности домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления – доход от оказанных услуг домашними хозяйствами по прочим индивидуальным услугам (домработница, повар, водитель, пастух). Источником информации для проведения расчета являются данные обследования домашних хозяйств;

в образовании – досчеты на репетиторов и другие образовательные услуги, связанные с данной отраслью.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.