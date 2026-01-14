Строительство объектов за счет госинвестиций "под ключ": утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 6 января 2026 года внес дополнения в Правила определения стоимости строительства объектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, определяющей расчетную стоимость строительства "под ключ" – комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора.

Указывается, что метод строительства объектов "под ключ" предусматривает обеспечение сооружения объектов, подготовленных к эксплуатации или оказанию услуг, на основе возможности сосредоточения в одной организационной структуре генерального подрядчика функции по финансированию, планированию, своевременному и качественному обеспечению проектно-сметной документацией с учетом инженерно-геологических условий площадки строительства, выполнению строительно-монтажных работ, комплектации строек технологическим и инженерным оборудованием, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом, а также управлению, эксплуатации, обслуживанию, передаче на баланс одной из сторон.

При реализации инвестиционного проекта как единого непрерывного комплексного процесса создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию строек оборудованием, ввод объекта в эксплуатацию) путем возведения новых объектов, а также при строительстве "под ключ" основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) является стоимость строительства, установленная расчетом на предпроектной стадии и утвержденная заказчиком.

Для проведения конкурсных процедур и заключения договоров о строительстве "под ключ определяется расчетная стоимость строительства "под ключ".

Расчетная стоимость строительства "под ключ" определяется на основании расчета стоимости строительства на предпроектной стадии, сводной сметы на подготовку (освоение) территории строительства и ввод объекта в эксплуатацию (в том числе сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию) при обязательном наличии положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию или расчетной стоимости строительства.

В расчетную стоимость строительства "под ключ" включаются:

стоимость разработки проектно-сметной документации, в том числе стоимость изыскательских работ (при необходимости);

стоимость строительно-монтажных работ;

стоимость оборудования, мебели, инвентаря;

средства на непредвиденные работы и затраты в размерах, установленных для предпроектной стадии;

затраты на ввод объекта в эксплуатацию;

другие поручаемые генеральному подрядчику затраты, учитывающие конкретные условия и специфику строительства объекта, регулируемые в рамках отраслевых законодательных норм.

Договорная цена строительства "под ключ" определяется по итогам закупок подрядных работ и услуг, осуществляемым в соответствии с бюджетным законодательством РК, законодательством о государственных закупках, о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, о закупках в рамках реализации национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", на основе ценового предложения (конкурсного ценового предложения, тендерного ценового предложения) победителя по его смете (оферте).

Предусматривается, что договорная цена строительства "под ключ" не должна превышать расчетную стоимость строительства "под ключ", установленную сметой заказчика. Увеличение договорной цены строительства "под ключ", определенной по итогам закупок, не допускается.

При этом в случае превышения договорной цены по отдельным статьям затрат над их сметной стоимости по проектно-сметной документации или сводной смете на ввод объектов в эксплуатацию, получившим положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, договорная цена строительства "под ключ" подлежит соразмерному уменьшению по соответствующим статьям затрат.

Приказ вводится в действие с 23 января 2026 года.