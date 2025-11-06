Строительство "под ключ": определены условия применения договоров

Министр промышленности и строительства приказом от 30 октября 2025 года внес дополнения в Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новые понятия:

договор о строительстве "под ключ" – договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора;

– договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ, а также сопутствующие указанным работам поставку товаров и оказание услуг, за исключением проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов и услуг технического надзора; расчетная стоимость строительства "под ключ" – стоимость реализации проекта строительства, определяемая на предпроектной стадии для проведения конкурсных процедур и заключения договоров о строительстве "под ключ" в соответствии с законодательством РК. Расчетная стоимость строительства "под ключ" определяется с использованием укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений на единицу измерения показателя мощности объектов, протяженности линейного сооружения и других технических характеристик, учитывающих функциональное назначение здания, сооружения. При необходимости применяются укрупненные показатели стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (в том числе укрупненные показатели стоимости на основе проектно-сметной документации объектов-аналогов).

Также правила дополнены новой главой, которая определяет условия и механизм применения договоров по строительству "под ключ".

В частности, говорится, что договор по строительству "под ключ" применяется при реализации проектов технически сложных зданий и сооружений.

Лицо, осуществляющее работы в рамках договора по строительству "под ключ", при необходимости заключает договор с подрядчиком на проведение изыскательских работ.

При комплексной застройке допускается разработка градостроительной документации лицом, осуществляющим работы в рамках договора по строительству "под ключ" в соответствии с действующим законом.

Стоимость работ определяется на основании расчетной стоимости строительства "под ключ".

Оплата работ в рамках договора по строительству "под ключ" в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности производится в соответствии с проектно-сметной документацией.

При этом не допускается увеличение стоимости строительства, определенной по расчетной стоимости строительства.

Особенностью договора о строительстве "под ключ" является комплексный характер, выраженный в возможности содержать условия по финансированию, планированию, изысканиям, обоснованиям, проектированию, строительству и сопутствующим ему услугам, управлению, эксплуатации, обслуживанию, передаче на баланс одной из сторон.

Взаимодействие заказчика и подрядчика, их обязанности и риски в рамках реализации договора по строительству "под ключ" устанавливаются договором.

Заказчик при осуществлении работ по договору о строительстве "под ключ" привлекает на договорных началах лицо, осуществляющее инжиниринговые услуги техническому надзору и при необходимости управляющего проектом.

Основные условия договора по строительству "под ключ" включают:

обязанности заказчика и подрядчика;

сроки выполнения;

стоимость;

риски и ответственность;

контроль качества и безопасность;

изменения и дополнения к контракту;

документация и отчетность;

тестирование и сдача объекта;

урегулирование споров;

форс-мажор;

гарантии.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2025 года.