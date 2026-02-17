Изменились правила закупок субъектами квазисектора

Приказом министра финансов от 13 февраля 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и его организаций, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что на основании соответствующего бюджета (производственной программы, инвестиционной программы, бюджета, плана развития или бизнес-плана или сметы доходов и расходов) либо подписания договора на выполнение государственного задания заказчик разрабатывает и утверждает планы закупок.

Заказчик до утверждения бюджета государственного задания разрабатывает и утверждает предварительный план закупок.

Предварительный план закупок действует до утверждения (уточнения) годового плана закупок.

Сведения о закупках, предусмотренные в предварительном плане закупок, подлежат переносу в годовой план закупок.

Указывается, что планы закупок утверждаются (уточняются) первым руководителем Заказчика или иным уполномоченным лицом, или коллегиальным органом Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки протокола заседания коллегиального органа по утверждению (уточнению) соответствующего бюджета на выполнение государственного задания.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что закупки товаров, работ, услуг, на которые решением правительства установлены изъятия из национального режима, осуществляются среди физических и юридических лиц, находящихся:

в реестре казахстанских товаропроизводителей либо представителей (дистрибьюторов или дилеров) производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

Соответствие потенциального поставщика требованиям, предъявляемым в подпункте 1 определяется веб-порталом автоматически на основе данных уполномоченного органа в сфере индустриального развития.

Соответствие потенциального поставщика требованиям, предъявляемым в подпункте 2, определяется веб-порталом автоматически на основе данных уполномоченного органа в сфере электронной промышленности, формирующего реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

В случае признания закупок несостоявшимися ввиду отсутствия представленных заявок такие закупки осуществляются конкурентными способами, определенными статьей 11 Закона среди всех потенциальных поставщиков.

Также говорится, что тендер по закупкам товаров, относящихся к категориям программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включенных в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности и информационно-коммуникационных услуг по временному использованию данных товаров, проводится с применением предварительного квалификационного отбора.

Условием прохождения предварительного квалификационного отбора является нахождение товара потенциального поставщика в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, формируемого уполномоченным органом в сфере электронной промышленности.

При признании несостоявшимися закупок, осуществленных среди потенциальных поставщиков, товары которых находятся в реестре доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, формируемого уполномоченным органом в сфере электронной промышленности по основанию предусмотренному подпунктом 1 пункта 153 Правил, заказчик принимает решение об осуществлении закупок среди иных потенциальных поставщиков.

Также уточняется, что заключение экспертной комиссии либо эксперта обязательно учитывается тендерной комиссией только в том случае, если оно составлено в пределах требований, предусмотренных тендерной документацией.

Экспертное заключение подписывается членами экспертной комиссии либо экспертом, в случае определения эксперта без создания экспертной комиссии, и прилагается к протоколу об итогах закупок на веб-портале в форме электронной копии документа, заверенного электронной цифровой подписью секретаря тендерной комиссии.

К заключению эксперта обязательно прикладываются документы, подтверждающие квалификацию эксперта (диплом об образовании, сертификат, аттестат либо иной документ).

Предусмотрено, что организатор не позднее трех рабочих дней со дня утверждения проекта тендерной документации размещает на веб-портале текст объявления об осуществлении закупок способом тендера, а также проект тендерной документации.

Срок окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в тендере составляет не менее пяти рабочих дней со дня размещения протокола предварительного обсуждения проекта тендерной документации и текста утвержденной тендерной документации.

При осуществлении закупок работ и услуг по проектам строительства, реконструкции, капитального, среднего, текущего ремонтов и содержания автомобильных дорог, финансируемых за счет заемных средств в соответствии с законодательством РК срок окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в тендере по закупкам работ и услуг составляет не менее трех рабочих дней со дня размещения тендерной документации и текста утвержденной тендерной документации.

Заказчик до истечения срока представления потенциальными поставщиками заявок на участие в тендере вправе по собственной инициативе вносит изменения в тендерную документацию. В таких случаях тендерная документация подлежит предварительному обсуждению.

В случае если предварительное обсуждение проекта тендерной документации не осуществляется в соответствии с пунктом 66 настоящих Правил, срок окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в тендере составляет не менее пяти рабочих дней со дня размещения текста объявления об осуществлении закупок способом тендера.

В случае осуществления повторных закупок способом тендера организатор не менее чем за трех рабочих дней до окончательной даты представления заявок на участие в тендере размещает на веб-портале текст объявления об осуществлении повторных закупок способом тендера при условии неизменности тендерной документации несостоявшегося тендера, за исключением увеличения срока исполнения договора о закупках в связи с проведением повторных закупок.

Замечания к проекту тендерной документации, а также запросы о разъяснении положений тендерной документации могут быть направлены потенциальными поставщиками посредством веб-портала заказчику, организатору не позднее двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении закупок.

При отсутствии замечаний к проекту тендерной документации, а также запросов о разъяснении положений тендерной документации в течение двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении закупок, тендерная документация считается утвержденной.

При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений тендерной документации заказчик, организатор в течение двух рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения тендерной документации принимают следующие решения:

вносят изменения или дополнения в проект тендерной документации;

отклоняют замечания к проекту тендерной документации с указанием обоснований и причин их отклонения;

дают разъяснения положений тендерной документации.

В случае внесения изменений и дополнений в проект тендерной документации принимается решение об утверждении измененной тендерной документации на веб-портале.

При рассмотрении заявок на участие в тендере на предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации тендерная комиссия:

в письменной форме или форме электронного документа посредством веб-портала запрашивает у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере;

в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в тендере, в письменной форме и (или) форме электронного документа запрашивает необходимую информацию у соответствующих физических или юридических лиц, органов, заводов-изготовителей закупаемого товара;

рассматривает заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков на предмет их соответствия квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации;

определяет потенциальных поставщиков, соответствующих и (или) не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Не допускаются направление запроса и иные действия тендерной комиссии, связанные с дополнением заявки на участие в тендере недостающими документами, заменой документов, представленных в заявке на участие в тендере, приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

В правила также внесены другие поправки и уточнения.

Приказ вводится в действие с 27 февраля 2026 года.