Десять сортов чая запретили ввозить и продавать в Казахстане

Фото: pixabay

Принято постановление главного государственного санитарного врача РК от 5 января 2026 года о введении временных санитарных мер, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению, запрещены ввоз и реализацию следующих наименований чая, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза: чай черный гранулированный "Апамның шәйі Premium gold", упаковано ТОО "Orda Trade Astana", Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4 Г;

чай черный с добавками "Al-Hayat" Golg, производитель "Empire KENIY E.P.Z. Limited", Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек, участок 751/2;

чай черный гранулированный "БАЛҚИЯ Premium gold", упакован ИП "Аль-Хадия", Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Дуйсенова, 25;

чай черный гранулированный "Pakistan tea", производитель ТОО "Real Trade Astana", Республика Казахстан, г. Астана, пр. Аль-Фараби, 27;

чай черный гранулированный "Alfarah", производитель не указан;

чай черный гранулированный "Aje Onim", изготовитель ИП "Орда Чай", Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, по заказу ТОО "Кальций";

чай черный "Орда Кения", изготовитель и упаковщик ТОО "Orda Trade Astana", Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4 Г;

чай черный гранулированный "Аль-Кайрат шәйі Premium gold", изготовитель ТОО "Orda Trade Astana", Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4 Г;

черный гранулированный чай "Al-Jannat Premium". Расфасован и упакован: ИП "Ferdaus", Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Дуйсенова, 25/159;

чай черный гранулированный "Sultan Suleyman", производитель ТОО "Real Trade Astana", Республика Казахстан, г. Астана, пр. Аль-Фараби, 27. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Ранее сообщалось, что в популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки.

