#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Право

Десять сортов чая запретили ввозить и продавать в Казахстане

запрет на ввоз чая в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 15:00 Фото: pixabay
Принято постановление главного государственного санитарного врача РК от 5 января 2026 года о введении временных санитарных мер, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению, запрещены ввоз и реализацию следующих наименований чая, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза:

  • чай черный гранулированный "Апамның шәйі Premium gold", упаковано ТОО "Orda Trade Astana", Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4 Г;
  • чай черный с добавками "Al-Hayat" Golg, производитель "Empire KENIY E.P.Z. Limited", Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек, участок 751/2;
  • чай черный гранулированный "БАЛҚИЯ Premium gold", упакован ИП "Аль-Хадия", Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Дуйсенова, 25;
  • чай черный гранулированный "Pakistan tea", производитель ТОО "Real Trade Astana", Республика Казахстан, г. Астана, пр. Аль-Фараби, 27;
  • чай черный гранулированный "Alfarah", производитель не указан;
  • чай черный гранулированный "Aje Onim", изготовитель ИП "Орда Чай", Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, по заказу ТОО "Кальций";
  • чай черный "Орда Кения", изготовитель и упаковщик ТОО "Orda Trade Astana", Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4 Г;
  • чай черный гранулированный "Аль-Кайрат шәйі Premium gold", изготовитель ТОО "Orda Trade Astana", Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4 Г;
  • черный гранулированный чай "Al-Jannat Premium". Расфасован и упакован: ИП "Ferdaus", Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Дуйсенова, 25/159;
  • чай черный гранулированный "Sultan Suleyman", производитель ТОО "Real Trade Astana", Республика Казахстан, г. Астана, пр. Аль-Фараби, 27.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что в популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки
09:09, 06 января 2026
В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки
Санитарно-профилатические меры во время паводков: постановление санврача
12:35, 12 апреля 2024
Санитарно-профилатические меры во время паводков: постановление санврача
Кому будут делать прививки против кори и краснухи: постановление главного санврача
10:56, 16 ноября 2023
Кому будут делать прививки против кори и краснухи: постановление главного санврача
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: