Общество

В популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки

кружка чая, лимон, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 09:09 Фото: pexels
Постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана от 5 января 2026 года введены временные санитарные меры, запрещающие ввоз и реализацию чая, не соответствующего требованиям санитарного законодательства и техническим регламентам Таможенного союза, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, в ходе контрольных закупок и санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что некоторые виды черного чая содержат запрещенные пищевые красители – тартразин (E102), "солнечный закат" (E110) и понсо 4R (E124), использование которых в чае не допускается.

Кроме того, на упаковках выявлены недостоверные сведения о месте производства и фасовки, что указывает на отсутствие необходимых разрешительных документов.

Фото: gov.kz

В связи с выявленными нарушениями запрещены к ввозу и реализации следующие наименования чая:

"Апамның шәйі Premium Gold", "Al-Hayat Golg", "БАЛҚИЯ Premium Gold", "Sultan Suleyman", "Pakistan tea", "Aje Onim", "Al-Jannat Premium", "Alfarah" и другие, произведенные рядом ТОО и ИП в Алматы, Астане и Алматинской области, а также одним зарубежным производителем".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 09:09
Назван вид напитков, разрушающих эмаль: кто-то пьет это каждый день

Ранее специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали, как правильно выбирать чай, чтобы он приносил пользу и не вредил здоровью.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
