Закуп услуг по оказанию медпомощи: внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 5 января 2026 года внесены изменения в правила закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что по итогам кампании прикрепления, принятым с учетом решения управления здравоохранения о распределении территории с указанием численности прикрепленного населения, к процедуре выбора субъектов здравоохранения допускаются:

субъекты ПМСП, не имеющие договор закупа услуг с фондом на оказание услуг ПМСП, с прикрепленным населением не менее численности, определенной для организации юридически самостоятельной врачебной амбулатории на районном или городском уровнях;

субъекты ПМСП, имеющие договор закупа услуг с фондом на оказание услуг ПМСП, с прикрепленным населением численностью не менее двух участков врача общей практики/семейного врача (в совокупности не менее 3000 человек ), за исключением субъектов ПМСП, являющихся единственным субъектом здравоохранения, оказывающим услуги ПМСП на соответствующей административно-территориальной единице (село, поселок);

), за исключением субъектов ПМСП, являющихся единственным субъектом здравоохранения, оказывающим услуги ПМСП на соответствующей административно-территориальной единице (село, поселок); субъекты ПМСП, не имеющие задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по социальным отчислениям, превышающей 6 МРП (25 960 тенге в 2026 году);

в 2026 году); субъекты ПМСП, имеющие на балансе медицинские изделия, необходимые для обеспечения оказания ПМСП.

Правила также дополнены пунктом о том, что объем средств на оказание консультативно-диагностических услуг (КДУ) в амбулаторных условиях (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, размещенный субъектам ПМСП с численностью населения от 20 000 до 30 000 по заключенным договорам закупа услуг, допускается передавать на соисполнение в размере, не превышающем:

на районном уровне – 60% от суммы на оказание КДУ (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) по договору закупа услуг;

от суммы на оказание КДУ (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) по договору закупа услуг; на городском уровне – 50% от суммы на оказание КДУ (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) по договору закупа услуг.

Объем средств на оказание КДУ в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, размещенный субъектам ПМСП с численностью населения от 30 000 и выше по заключенным договорам закупа услуг, допускается передавать на соисполнение в размере, не превышающем:

на районном уровне – 50% от суммы на оказание КДУ (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) по договору закупа услуг;

на городском уровне – 40% от суммы на оказание КДУ (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) по договору закупа услуг.

При этом оценка соблюдения предела передачи объемов средств на соисполнение производится по итогам отчетного финансового года по годовой сумме на оказание КДУ (комплекс КДУ на одного прикрепленного жителя) согласно договору закупа услуг.

Приказ вводится в действие с 25 января 2026 года.