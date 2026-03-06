Мониторинг исполнения договора по закупу медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 27 февраля 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг исполнения условий договора закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и системы ОСМС – текущий или внеплановый мониторинг, в том числе анализ соответствия соблюдения условий договора закупа услуг.

Так, уточняется, что по результатам мониторинга в ИСФ выявляются и присваиваются коды дефектов и нарушений в соответствии с Единым классификатором дефектов и нарушений.

Указывается, что при выявлении неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг Фонд применяет к поставщику неустойку в соответствии с условиями договора закупа услуг.

В случае выявления фактов осуществления медицинской деятельности без разрешительных документов (лицензии, приложения к лицензии) Фондом применяется неустойка к субъекту здравоохранения, с которым заключен договор закупа услуг, в размере 10% от суммы заключенного договора закупа услуг.

Потенциальные дефекты и нарушения выявляются посредством ИСФ на основе автоматизированных алгоритмов, которые не относятся к общим и дополнительным.

Автоматизированные алгоритмы подлежат постоянной актуализации на основании внесенных изменений в нормативные правовые акты.

При внесении изменений в автоматизированные алгоритмы ранее присвоенные дефекты по данным алгоритмам подлежат корректировке с даты утверждения стандартов организации оказания медицинской помощи и правил оказания медицинской помощи при условии, что за отчетный период не проведена оплата.

Текущий мониторинг осуществляется каждый рабочий день в ИСФ.

Предусмотрено, что в случае несогласия с потенциальным дефектом или нарушением поставщик в течение пяти рабочих дней после дня их выявления предоставляет в ИСФ возражение с приведением аргументированного обоснования.

При обнаружении после оплаты оказанных услуг дефектов или нарушений и неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг, которые не были установлены при мониторинге (скрытые недостатки), Фонд извещает об этом поставщика в течение одного месяца с даты обнаружения скрытого недостатка и применяет меры экономического воздействия согласно Единому классификатору и условиям договора закупа услуг в рамках внепланового мониторинга.

Поставщик осуществляет возврат в Фонд суммы ранее произведенной оплаты в объеме, установленном по итогам внепланового мониторинга, в соответствии с выявленными дефектами или неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору закупа услуг.

Вместе с тем правила дополнены пунктами о том, что возврат средств осуществляется поставщиком в срок не позднее шести месяцев с даты выявления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору закупа услуг.

Обязательство по возврату средств за услуги, ранее оплаченные, но признанные в результате мониторинга неисполненными либо ненадлежаще исполненными, не приостанавливает и не ограничивает проведение текущих выплат по услугам, оказываемым в рамках действующего договора закупа услуг.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2026 года.