#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
493.36
572.84
6.29
Право

Мониторинг исполнения договора по закупу медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 12:02 Фото: primeminister.kz
Приказом министра здравоохранения от 27 февраля 2026 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения мониторинга исполнения условий договора закупа медицинских услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг исполнения условий договора закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП и системы ОСМС – текущий или внеплановый мониторинг, в том числе анализ соответствия соблюдения условий договора закупа услуг.

Так, уточняется, что по результатам мониторинга в ИСФ выявляются и присваиваются коды дефектов и нарушений в соответствии с Единым классификатором дефектов и нарушений.

Указывается, что при выявлении неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг Фонд применяет к поставщику неустойку в соответствии с условиями договора закупа услуг.

В случае выявления фактов осуществления медицинской деятельности без разрешительных документов (лицензии, приложения к лицензии) Фондом применяется неустойка к субъекту здравоохранения, с которым заключен договор закупа услуг, в размере 10% от суммы заключенного договора закупа услуг.

Потенциальные дефекты и нарушения выявляются посредством ИСФ на основе автоматизированных алгоритмов, которые не относятся к общим и дополнительным.

Автоматизированные алгоритмы подлежат постоянной актуализации на основании внесенных изменений в нормативные правовые акты.

При внесении изменений в автоматизированные алгоритмы ранее присвоенные дефекты по данным алгоритмам подлежат корректировке с даты утверждения стандартов организации оказания медицинской помощи и правил оказания медицинской помощи при условии, что за отчетный период не проведена оплата.

Текущий мониторинг осуществляется каждый рабочий день в ИСФ.

Предусмотрено, что в случае несогласия с потенциальным дефектом или нарушением поставщик в течение пяти рабочих дней после дня их выявления предоставляет в ИСФ возражение с приведением аргументированного обоснования.

При обнаружении после оплаты оказанных услуг дефектов или нарушений и неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора закупа услуг, которые не были установлены при мониторинге (скрытые недостатки), Фонд извещает об этом поставщика в течение одного месяца с даты обнаружения скрытого недостатка и применяет меры экономического воздействия согласно Единому классификатору и условиям договора закупа услуг в рамках внепланового мониторинга.

Поставщик осуществляет возврат в Фонд суммы ранее произведенной оплаты в объеме, установленном по итогам внепланового мониторинга, в соответствии с выявленными дефектами или неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору закупа услуг.

Вместе с тем правила дополнены пунктами о том, что возврат средств осуществляется поставщиком в срок не позднее шести месяцев с даты выявления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору закупа услуг.

Обязательство по возврату средств за услуги, ранее оплаченные, но признанные в результате мониторинга неисполненными либо ненадлежаще исполненными, не приостанавливает и не ограничивает проведение текущих выплат по услугам, оказываемым в рамках действующего договора закупа услуг.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Мониторить закуп медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому
11:34, 09 декабря 2024
Мониторить закуп медуслуг в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому
Обновлены правила проведения мониторинга в части закупа медуслуг в ГОБМП и ОСМС
16:27, 22 июля 2025
Обновлены правила проведения мониторинга в части закупа медуслуг в ГОБМП и ОСМС
Закуп лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения
10:05, 03 июня 2024
Закуп лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
12:16, Сегодня
Спонсоры "нарушили" планы олимпийского чемпиона из Казахстана
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
12:07, Сегодня
Вратарь "Окжетпеса" рассказал, как мог выступать за сборную России на чемпионате мира-2014
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
11:44, Сегодня
Президент UFC "наплевал" на массовую драку Армана Царукяна
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
11:20, Сегодня
В Казахстане построят стадион европейских стандартов: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: