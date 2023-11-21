Что изменилось в процедуре аттестации адвокатов, ЧСИ, нотариусов и патентных поверенных

Министерство юстиции и министерство цифровых ресурсов совместным приказом внесли изменения в пилотный проект по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем об основных нововведениях в процедуре автоматической аттестации претендентов на занятие адвокатской, нотариальной деятельностью, ЧСИ и патентных поверенных. Пилотный проект по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификации в автоматизированном режиме продлен до 30 июня 2024 года. Ранее предполагалось завершить реализацию проекта 31 декабря 2023 года.

Также теперь пилотный проект распространят на все регионы Казахстана. Первоначально он был запущен в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области.

В рамках пилота доступны следующие государственные услуги:

Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью;

Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью;

Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя;

Аттестация лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного;

Присвоение квалификации на право производства определенного вида судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-наркологической экспертиз;

Присвоение квалификации судебного эксперта.

Исключена аттестация судебных экспертов, а также судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-наркологических экспертов.

Аттестацию будут проводить в автоматизированном режиме на базе оператора по техническому обеспечению процедур тестирования и бесперебойного функционирования единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы. Ранее она проводилась на базе АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".

Вводятся новые нормы, в соответствии с которыми в случае установления услугодателем технических неполадок и/или ошибок в процессе компьютерного тестирования либо в практических заданиях (не зависящих от аттестуемого лица), услугодатель принимает решение о допуске на второй этап аттестации путем направления мотивированного письма в адрес Оператора тестирования.

Основанием для допуска на второй этап аттестации является наличие ошибок (не зависящих от аттестуемого лица) в правильно отмеченных ответах, позволяющие ему набрать 70% и более от общего числа предложенных вопросов.

При установлении ошибок (не зависящих от аттестуемого) в практических заданиях услугополучатель повторно направляется на второй этап.

Пороговый уровень прохождения тестирования на знание законодательства составляет не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов.

Аттестация проводится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов услугодателем.

Также определены действия услугодателя в случае неявки аттестуемого лица. Так, в случае неявки услугополучателя на тестирование, аттестация считается не пройденной. Результат аттестации направляется услугодателем в "личный кабинет" услугополучателя.

Оператор тестирования уведомляет услугодателя о неявке услугополучателя в день проведения тестирования.

Лицо, не явившееся на аттестацию по уважительной причине (болезнь, смерть близкого родственника и обстоятельства непреодолимой силы), при представлении заявления и подтверждающих документов может пройти тестирование в другой день, установленный услугодателем. При этом перенос тестирования осуществляется не более 1 раза.

Кроме того, если ранее ЧСИ проверяли только на знание профильного закона, то теперь он должен ответить на 100 вопросов на знание: закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" – 45 вопросов, ГК – 10 вопросов, ГПК – 10 вопросов, УК – 5 вопросов, УПК – 5 вопросов, КОАП – 5 вопросов, АППК – 15 вопросов, Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" – 5 вопросов.

Совместный приказ введен в действие 20 ноября 2023 года.