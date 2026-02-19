Присвоение квалификации судебного эксперта автоматизировали в Казахстане
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, присвоение квалификации судебного эксперта осуществляется путем сдачи тестирования на знание законодательства и проверку должного уровня практических навыков, с выдачей квалификационного свидетельства.
Список лиц, подлежащих присвоению квалификации судебного эксперта, формируется Центром судебных экспертиз Министерства юстиции (ЦСЭ) и направляет ее оператору.
Услугополучатель за три рабочих дня до сдачи тестирования направляет в ЦСЭ через портал заявление и дает согласие на сбор и обработку персональных данных.
Общий срок оказания государственной услуги составляет семь рабочих дней.
ЦСЭ в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления осуществляет его прием и регистрацию.
Через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления на государственную услугу.
ЦСЭ в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных сведений.
В случае предоставления полных сведений, а также отсутствия оснований для мотивированного отказа в оказании государственной услуги услугополучатель уведомляется о месте, дате, времени, порядке проведения тестирования посредством передачи на его абонентский номер короткого текстового сообщения или через портал в "личном кабинете".
Тестирование проводится в два этапа в течение одного рабочего дня на казахском или русском языках по выбору услугополучателя:
- компьютерное тестирование на знание законодательства (100 вопросов);
- компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков (два кейса по определенной специальности, по пять заданий по каждому кейсу).
Перечень вопросов, подлежащих включению в тестирование, формируется ЦСЭ.
Вопросы тестирования и ответы к ним являются конфиденциальной информацией и не подлежат распространению.
ЦСЭ передает оператору вопросы тестирования и ответы к ним посредством электронного носителя.
Обработка, использование, хранение, учет и уничтожение вопросов тестирования и ответов к ним должны осуществляться на средствах вычислительной техники (СВТ) без возможности скачивания, пересылки документов и подключения к сети интернет.
Доступ к магнитным носителям информации на СВТ, на котором будет производиться тестирование, подлежит блокированию.
Время тестирования на знание законодательства составляет 90 минут, тестирования на проверку должного уровня практических навыков – 30 минут (два кейса по определенной специальности, по пять заданий по каждому кейсу).
При проведении тестирования не допускается использование справочной, специальной и прочей литературы на бумажных, электронных и иных носителях, принимающих-передающих электронных устройств (в том числе мобильных телефонов и иных электронных оборудований).
В случае нарушения указанных требований оператором тестирования составляется акт о нарушении с отстранением услугополучателя от текущего тестирования.
Предусмотрено, что отстраненный от тестирования может повторно подать заявление о допуске к присвоению квалификации судебного эксперта по истечении трех месяцев со дня вынесения решения.
При невозможности продолжения тестирования вследствие непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия), а также по причине технических неполадок тестирование приостанавливается и оформляется акт о приостановлении процедуры тестирования.
В этом случае услугополучатель повторно проходит тестирование.
Присвоение квалификация судебных экспертов из числа лиц с инвалидностью проводится с обеспечением необходимых условий, учитывающих их индивидуальные особенности и ограничения жизнедеятельности, при соблюдении принципов равенства, доступности не дискриминации.
Лицам с инвалидностью создаются специальные условия для прохождения аттестации, включая:
- увеличение продолжительности времени, отведенного на прохождение тестирования;
- в процессе тестирования дополнительно предоставляется перерыв общей продолжительностью 30 минут;
- допуск помощника (сопровождающего лица), не вмешивающегося в процесс выполнения тестирования.
Время тестирования на знание законодательства для лиц с ограниченными возможностями (при необходимости) составляет – 120 минут, тестирования на проверку должного уровня практических навыков – 60 минут, два кейса по определенной специальности, по пять заданий по каждому кейсу).
Пороговый уровень прохождения компьютерного тестирования для услугополучателей составляет не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов.
Подсчет результатов тестирования проводится при помощи используемой компьютерной программы Оператора тестирования автоматически.
В случае, если результаты тестирования на знание законодательства составляют менее установленного порогового уровня, услугополучатель к следующему этапу тестирования не допускается.
Пороговый уровень прохождения тестирования на проверку должного уровня практических навыков составляет 70% правильных ответов от общего количества вопросов ситуационных задач.
Подсчет результатов тестирования производится автоматически компьютерной программой при помощи используемой компьютерной программы Оператора тестирования автоматически.
ЦСЭ в течение двух рабочего дня оформляет квалификационное свидетельство.
ЦСЭ подписывает квалификационное свидетельство – в течение одного рабочего дня.
Квалификационное свидетельство услугополучателю направляется через портал – в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.
Услугополучатель, не прошедший тестирование, допускается к повторному тестированию не ранее чем через три месяца со дня его прохождения.
Услугополучатель, не прошедший тестирование по уважительной причине (болезнь, смерть близкого родственника и обстоятельства непреодолимой силы), при представлении заявления и подтверждающих документов может пройти тестирование в другой день, установленный ЦСЭ.
При этом заявление должно быть предоставлено не позднее 5 рабочих дней со дня пропуска тестирования.
Услугополучателю, не явившемуся на тестирование без уважительной причины, отказывается в оказании государственной услуги. В этом случае услугополучатель повторно подает заявление о присвоении квалификации.
Указывается, что услугополучатель в целях проверки знаний законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности вправе пройти пробное тестирование.
Результаты пробного тестирования не являются основанием для вынесения мотивированного решения о присвоении/неприсвоении квалификации судебного эксперта.
Споры, возникающие при проведении экзаменов, рассматриваются апелляционной комиссией либо в суде.
Также обновлены правила приема экзамена для присвоения квалификации судебного эксперта.
Приказ вводится в действие с 1 марта 2026 года.