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В Казахстане усилят требования к поставщикам товаров и услуг через портал соцуслуг

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 14:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в правила регистрации поставщиков товаров и услуг или их снятия с регистрации на портале социальных услуг, а также допуска товаров и услуг на портал социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, усилены требования к регистрации и допуску поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг.

Поставщики услуг санаторно-курортного лечения будут обязаны вносить на ПСУ данные по общему количеству мест в санаторно-курортных организациях, а также о количестве мест, предоставляемых для лиц с инвалидностью и сопровождающих, в объеме не менее 10% от общего количества койко-мест ежемесячно.

Так, говорится, что регистрации поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг, а также допуск товаров и услуг на портал социальных услуг осуществляются коллегиально, при участии председателя и не менее двух членов комиссии из числа представителей государственного органа местного исполнительного органа в сфере социальной защиты.

Решение о регистрации поставщика на портале социальных услуг, а также допуске на портал социальных услуг принимается при одобрении всеми членами комиссии, участвовавшими в рассмотрении документов, с формированием протокола комиссии по вопросам портала социальных услуг в электронном формате.

Вместе с тем проектом приказа предусмотрен мониторинг поставщиков путем посещения.

Мониторинг проводится по решению комиссии в плановом порядке, а также в случаях рассмотрения обращений.

В плановом порядке мониторинг заявленных поставщиком характеристик товаров и услуг на соответствие классификатору проводится один раз в год:

  • при выявлении нарушений направляет уведомление поставщику о необходимости устранения в указанные сроки;
  • в случае неустранения в течение срока, указанного в уведомлении, комиссия принимает решение о снятии поставщика с портала социальных услуг.

Как считают в Минтруда, таким образом будет проверяться соответствие заявленных поставщиком характеристик товаров и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через ПСУ.

Мониторинг также будет осуществляться через посещение лиц с инвалидностью, обеспеченных техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения, или услугами через ПСУ.

Кроме того, сокращается срок рассмотрения жалоб лиц с инвалидностью на качество товаров и услуг комиссиями по вопросам портала социальных услуг при местных исполнительных органах с 10 до пяти рабочих дней.

"Вышеуказанные требования обеспечат допуск в качестве поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг только организаций, соответствующих всем необходимым требованиям. Это позволит повысить качество оказываемых услуг и обеспечить безопасность их получателей", – пояснили в Минтруда.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменится стандарт оказания специальных услуг.

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