Заказать инватакси можно будет через портал соцуслуг

Министерство труда и социальной защиты населения разработало изменения в ряд подзаконных актов, предусматривающих оказание услуг инватакси через Портал социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

"Оказание услуги инватакси через портал социальных услуг позволит лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать поставщика и вызывать транспорт с учетом своих специфических потребностей, расширить количество поставщиков, обеспечит прозрачность процессов учета и оказания услуги, а также сократит сроки обслуживания и время ожидания транспорта", - пояснили в Минтруда.

Оплата услуг инватакси будет осуществляться за счет средств местных бюджетов.

Внедрить новый формат оказания услуг инватакси планируется осенью этого года.

Сейчас услуга инватакси оказывается местными исполнительными органами через государственный социальный заказ в соответствии с законодательством о государственных закупках за счет средств местных бюджетов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа 2025 года.