Дорожная безопасность: изменения в работе подразделений адмполиции

Министр внутренних дел приказом от 25 сентября 2025 года внес изменения в Инструкцию по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов при проектировании осуществляется согласованием проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и реабилитацию автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, легкорельсовых транспортных систем и линий электрического транспорта согласно Правил согласования и утверждения нормативной, проектной и технической документации на проектирование, строительство, ремонт, содержание дорог и управление ими в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов осуществляется сотрудниками органов внутренних дел. При этом, назначение сотрудников дорожной и технической инспекции подразделения административной полиции районов (городов) осуществляется после прохождения ими стажировки в УАП ДП в течение 10 рабочих дней по изучению нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

После назначения на должность начальника отдела дорожной и технической инспекции (старших служб) УАП ДП прохождение стажировки осуществляется в КАП МВД в течение пяти рабочих дней.

Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения осуществляется на основе анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях, результатов обследований эксплуатационного состояния автомобильных дорог, изучения условий и состояния дорожного движения, предложений дорожно-эксплуатационных, транспортных организаций, сотрудников полиции, осуществляющих надзор за дорожным движением и граждан.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.