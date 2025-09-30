#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Право

Дорожная безопасность: изменения в работе подразделений адмполиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 14:35 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 25 сентября 2025 года внес изменения в Инструкцию по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов при проектировании осуществляется согласованием проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и реабилитацию автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, легкорельсовых транспортных систем и линий электрического транспорта согласно Правил согласования и утверждения нормативной, проектной и технической документации на проектирование, строительство, ремонт, содержание дорог и управление ими в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов осуществляется сотрудниками органов внутренних дел. При этом, назначение сотрудников дорожной и технической инспекции подразделения административной полиции районов (городов) осуществляется после прохождения ими стажировки в УАП ДП в течение 10 рабочих дней по изучению нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

После назначения на должность начальника отдела дорожной и технической инспекции (старших служб) УАП ДП прохождение стажировки осуществляется в КАП МВД в течение пяти рабочих дней.

Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения осуществляется на основе анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях, результатов обследований эксплуатационного состояния автомобильных дорог, изучения условий и состояния дорожного движения, предложений дорожно-эксплуатационных, транспортных организаций, сотрудников полиции, осуществляющих надзор за дорожным движением и граждан.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
13:00, 06 августа 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
15:25, 01 июля 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: