Право

Вносить изменения в конструкцию авто смогут сертифицированные организации

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 10:19 Фото: pexels
МВД разработало Инструкцию по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – регулирование вопросов по внесению изменению в конструкцию транспортного средства согласно ТР ТС 018/2011.

Так, говорится, что внесение изменений в конструкцию транспортного средства производится в организациях, имеющих сертификат соответствия услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, выданный в порядке, предусмотренном СТ РК 3.55-2004 "Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств". 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
