Вносить изменения в конструкцию авто смогут сертифицированные организации
Фото: pexels
МВД разработало Инструкцию по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов, сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – регулирование вопросов по внесению изменению в конструкцию транспортного средства согласно ТР ТС 018/2011.
Так, говорится, что внесение изменений в конструкцию транспортного средства производится в организациях, имеющих сертификат соответствия услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, выданный в порядке, предусмотренном СТ РК 3.55-2004 "Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.
