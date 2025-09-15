Вносить изменения в конструкцию авто смогут сертифицированные организации

Цель проекта – регулирование вопросов по внесению изменению в конструкцию транспортного средства согласно ТР ТС 018/2011.

Так, говорится, что внесение изменений в конструкцию транспортного средства производится в организациях, имеющих сертификат соответствия услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, выданный в порядке, предусмотренном СТ РК 3.55-2004 "Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств".