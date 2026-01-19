Правила субсидирования предпринимателей изменились в Казахстане

Постановлением правительства РК от 13 января 2026 года внесены изменения и дополнения в меры государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что субсидирование осуществляется за счет средств местного или республиканского бюджета.

Средства, предусмотренные для субсидирования за счет республиканского бюджета, перечисляются уполномоченным органом в финансовое агентство на основе заключаемого договора на перечисление на специальный счет финансового агентства.

Средства, предусмотренные для субсидирования за счет местного бюджета, перечисляются региональным координатором на специальный счет финансового агентства на основе заключаемого договора на перечисление средств для субсидирования.

Финансовый институт открывает финансовому агентству текущий счет для перечисления сумм субсидий.

При этом финансовые институты, не имеющие права открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, по согласованию с финансовым агентством определяют банк-платежный агент, в котором финансовый институт откроет текущий счет для перечисления субсидий.

Уполномоченный орган оплачивает за предоставление услуг за счет средств республиканского бюджета финансовому агентству на основании заключаемого с ним договора.

Субсидирование не осуществляется по предпринимателям:

проекты которых направлены на выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и выпуск спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в качестве лекарственного средства;

планирующим реализовать проект в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров;

50% и более акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании;

форма собственности которых оформлена как частное учреждение;

осуществившим или планирующим осуществить продажу/дарение/передачу в доверительное управление/аренду/безвозмездное пользование актива лицу, у которого он был приобретен за счет кредита, в том числе совершающему или планирующему в будущем реорганизацию предприятия предпринимателя в форме присоединения к данному лицу или слияния с данным лицом (при выявлении в ходе мониторинга проектов, указанных в настоящем подпункте случаев, субсидирование прекращается и возврату подлежат ранее выплаченные субсидии);

прекратившим или приостановившим деятельность как субъект частного предпринимательства (проверка статуса деятельности субъекта предпринимательства осуществляется на портале eSalyk);

по которым информационной системой первого уровня выявлены ограничительные критерии.

Вместе с тем уточняется, что субсидированию не подлежат проекты предпринимателей, в которых кредитором являются государственные институты развития, а также юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилированным с ними лицам.

Кроме того, внедряется двухуровневая система мониторинга мер господдержки, в связи с чем правила дополнены следующими новыми пунктами.

Мониторинг использования меры государственной поддержки осуществляется в двухуровневой системе, включающей:

первый уровень – регистраторская информационная система, интегрированная с информационными системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок предпринимателей, где посредством постформатно-логического контроля осуществляется проверка соответствия предпринимателей условиям отсутствия в отношении них ограничительных критериев;

– регистраторская информационная система, интегрированная с информационными системами второго уровня, содержащая эталонный электронный реестр заявок предпринимателей, где посредством постформатно-логического контроля осуществляется проверка соответствия предпринимателей условиям отсутствия в отношении них ограничительных критериев; второй уровень – отраслевые государственные или негосударственные информационные системы, посредством которых осуществляются прием заявок от предпринимателей мер государственной поддержки, их обработка с применением форматно-логического контроля и передача обработанных заявок на первый уровень.

Предприниматели дают согласие на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных регистратором.

При поступлении заявок предпринимателей в систему второго уровня система второго уровня направляет в систему первого уровня запрос на проверку соответствия предпринимателя условиям отсутствия в отношении него ограничительных критериев.

Система первого уровня предоставляет ответ с результатом проверки соответствия предпринимателя условиям отсутствия в отношении него ограничительных критериев.

Заявка подлежит дальнейшей обработке при получении ответа об отсутствии ограничительных критериев.

Сведения, указанные в заявке, и статусы обработки заявки подлежат передаче системой второго уровня в систему первого уровня.

Участниками субсидирования являются предприниматели, реализующие или планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных видах экономической деятельности и без учета места регистрации.

Субсидированию также подлежат новые финансовые инструменты, ранее выданные финансовым институтом в течение 12 месяцев до даты направления в финансовое агентство копии договора/графика платежей или данных по договору на автоматизированный сервис финансового агентства.

Сумма финансового инструмента, подлежащая субсидированию, составляет не более 200 миллионов тенге для одного предпринимателя с учетом всех действующих финансовых инструментов, по которым осуществляется субсидирование, в том числе по аффилированным с ним лицам/компаниям.

Допускается повторное получение субсидии на новые финансовые инструменты в пределах суммы, установленной правилами, при частичном/полном досрочном погашении основного долга.

В случае принятия решения финансовым институтом о субсидировании действующего финансового инструмента финансовый институт, за исключением краудфандинга, возмещает предпринимателю комиссии, сборы и/или иные платежи, удержанные в период с начала текущего года до даты принятия решения финансовым институтом о субсидировании в текущем году, за исключением возможных к взиманию комиссий со стороны финансового института. При этом данные комиссии, сборы или иные платежи подлежат возмещению предпринимателю в течение трех месяцев с фактической даты подписания всеми сторонами договора.

Указывается, что в случае отсутствия средств местного/республиканского бюджета для субсидирования договоры/графики платежей или данные по договорам на автоматизированный сервис финансового агентства не принимаются.

Финансовый институт по действующему финансовому инструменту до момента субсидирования списывает штрафы и пени за неисполнение предпринимателем обязательств по своевременному погашению основного долга и вознаграждения, предусмотренного договором.

В случае принятия финансовым институтом положительного решения о предоставлении финансового инструмента и после заключения договора в рамках субсидирования финансовый институт предоставляет финансовому агентству:

копию договора/графика платежей или данные по договору на автоматизированный сервис финансового агентства, при этом начало срока субсидирования в предоставляемых документах устанавливается не более чем за 30 календарных дней до даты направления финансовому агентству;

до даты направления финансовому агентству; письмо-уведомление (в случае передачи данных на автоматизированный сервис финансового агентства письмо-уведомление не требуется);

заявление-анкету по заявке предпринимателя.

Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, осуществляется финансовым агентством на текущий счет финансового института/в банке-платежном агенте ежемесячно авансовыми платежами (однократно/несколько раз в месяц) с учетом графика платежей к договору, предоставленного финансовым институтом, с учетом возмещения субсидий за предыдущие периоды.

При поступлении бюджетных средств, предусмотренных на субсидирование, в первоочередном порядке резервируется сумма, необходимая для осуществления в текущем финансовом году выплат по проектам до пяти миллиардов тенге. Оставшиеся средства направляются на выплаты субсидий по проектам свыше пяти миллиардов тенге в пределах доступного финансирования в порядке приоритета, начиная с проектов с наименьшим размером субсидии и далее в порядке её возрастания, до полного освоения средств.

По договору займа перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, осуществляется финансовым агентством на текущий счет в банке-платежном агенте на основании уведомления краудфандинга о факте проведения предпринимателем полной выплаты по займу (основной долг, субсидируемая и несубсидируемая часть) с учетом графика платежей к договору займа, предоставленного краудфандингом, с учетом возмещения субсидий за предыдущие периоды при наличии. Субсидии перечисляются при наличии средств на счете финансового агентства на дату погашения предпринимателем планового платежа.

Финансовый институт самостоятельно рассчитывает причитающуюся сумму субсидий к получению с учетом норм настоящих Правил. Проверка указанных расчетов финансовым агентством не осуществляется.

При перечислении средств, предусмотренных для субсидирования, финансовое агентство одновременно уведомляет финансовый институт путем направления копии документа о перечислении средств по электронной почте. В уведомлении указываются наименование финансового института, регион, наименование предпринимателя, сумма субсидий и период, за который осуществлена выплата.

Также говорится, что финансовый институт на основании уведомления финансового агентства осуществляет списание с текущего счета финансового агентства/текущего счета банка-платежного агента суммы субсидий по проектам предпринимателей, указанным в уведомлении финансового агентства.

В случае списания финансовым институтом субсидий, не соответствующих уведомлению/без уведомления о перечислении средств финансовым агентством с текущего счета финансового агентства/текущего счета банка-платежного агента, финансовый институт осуществляет возврат субсидий на текущий счет финансового агентства/текущий счет банка-платежного агента в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления финансового агентства.

Указывается, что финансовый институт не производит списание средств с текущего счета финансового агентства для погашения субсидируемой части до погашения задолженности предпринимателем и уведомляет соответствующим письмом об этом финансовое агентство в течение двух рабочих дней в случае неисполнения предпринимателем в течение трех месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед финансовым институтом.

В случае частичного досрочного погашения основного долга по финансовому инструменту предпринимателя финансовый институт в течение двух рабочих дней направляет в финансовое агентство копию дополнительного соглашения к договору либо письмо финансового института с измененным графиком погашения платежей в электронном формате (XLS или XLSX) и указанием причитающейся к выплате суммы субсидий.

В случае смерти предпринимателя финансовый институт после получения сведений (информации) о смерти предпринимателя в течение двух рабочих дней направляет соответствующее уведомление в финансовое агентство, которое в течение пяти рабочих дней выносит на рассмотрение уполномоченного органа финансового агентства информацию по временному прекращению субсидирования до момента вступления в права наследования наследником. В случае вступления в права наследования наследником вопрос о возобновлении субсидирования выносится на рассмотрение уполномоченного органа финансового агентства.

В случае прекращения субсидирования финансовый институт по действующему финансовому инструменту устанавливает предпринимателю ранее действовавшие условия финансового инструмента (в том числе номинальную ставку, комиссии и прочие условия). При этом финансовое агентство в течение 10 рабочих дней представляет акт сверки взаиморасчетов финансовому институту.

Если в течение 10 рабочих дней с момента направления финансовым агентством в адрес финансового института акта сверки взаиморасчетов на подписание, содержащего сумму к возмещению, финансовый институт не предоставил подписанный акт сверки взаиморасчетов либо мотивированные возражения, сумма, отраженная в акте сверки взаиморасчетов, считается признанной финансовым институтом и подлежит возврату на счет финансового агентства.

Кроме того, уточнены функции финансового агентства.

Так, говорится, что к функциям финансового агентства относятся:

мониторинг целевого использования финансового инструмента предпринимателем/СЧП, с которым заключен договор на основании данных и документов, представляемых финансовым институтом;

мониторинг платежной дисциплины предпринимателя/СЧП на основании данных, представляемых финансовым институтом;

мониторинг реализации проекта (использования предмета лизинга по договору финансового лизинга);

мониторинг соответствия проекта или предпринимателя/СЧП условиям правил или решению финансового агентства/финансового института.

Указывается, что по проектам, одобренным в рамках ранее утвержденных программ поддержки предпринимательства, решения действуют на ранее одобренных условиях уполномоченным органом финансового агентства до полного исполнения обязательств по ним. Субсидирование осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджетов. Средства, выделенные для субсидирования и перечисленные из местного и/или республиканского бюджетов в рамках ранее действовавших программ поддержки предпринимательства, используются финансовым агентством до полного освоения.

При этом дополнено, что по проектам, одобренным в рамках ранее утвержденных программ поддержки предпринимательства, и проектам, одобренным до 16 июня 2025 года, формы договоров субсидирования и договора присоединения утверждаются уполномоченным органом Фонда, по условиям которых осуществляются периодические выплаты субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам предпринимателей.

Постановление вводится в действие с 27 января 2026 года.