Токаев подписал указ о создании комиссии по Конституционной реформе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 января подписал указ "О создании комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии)", сообщает Zakon.kz.

В целях выработки предложений по Конституционной реформе президент постановил:

Создать комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию).

Утвердить прилагаемые: положение о комиссии и состав комиссии.

Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента РК.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, подписание специального указа Касым-Жомарт Токаев анонсировал в ходе своего выступления в Кызылорде на V Национальном курултае.





"Фактически, мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции. Поэтому мною принято решение создать Конституционную комиссию. В состав комиссии войдут свыше 100 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов и других профессионалов. Эту работу возглавит председатель Конституционного Суда", – рассказал президент.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии.