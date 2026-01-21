#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
506.7
593.14
6.53
Право

Токаев подписал указ о создании комиссии по Конституционной реформе

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 21:36 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 января подписал указ "О создании комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии)", сообщает Zakon.kz.

В целях выработки предложений по Конституционной реформе президент постановил:

  • Создать комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию).
  • Утвердить прилагаемые: положение о комиссии и состав комиссии.
  • Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Администрацию президента РК.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, подписание специального указа Касым-Жомарт Токаев анонсировал в ходе своего выступления в Кызылорде на V Национальном курултае.


"Фактически, мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции. Поэтому мною принято решение создать Конституционную комиссию. В состав комиссии войдут свыше 100 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов и других профессионалов. Эту работу возглавит председатель Конституционного Суда", – рассказал президент.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии
15:01, 18 марта 2025
Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии
Токаев подписал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
11:25, 28 марта 2023
Токаев подписал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК
10:18, 12 октября 2023
Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: