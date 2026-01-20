Когда станет известна дата референдума по парламентской реформе, рассказал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев 20 января 2026 года на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы.

"Однако в ходе работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. Как вы знаете, в реформе 2022 года были обновлены 33 статьи Конституции. А сейчас изменения еще более масштабны. Мы, по сути, собираемся сделать шаг по принятию новой Конституции. Поэтому я решил создать Конституционную комиссию. Завтра, 21 января, я подпишу соответствующий указ", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в состав комиссии войдут более 100 граждан.

"Среди них будут члены Национального курултая, известные юристы, руководители СМИ, председатели маслихатов и представители НПО, а также другие квалифицированные специалисты. Руководить этой работой будет председатель Конституционного суда. Комиссия проанализирует и обобщит все предложения и разработает проект конкретных изменений. Затем мы назначим дату для общенационального референдума", – дополнил глава государства.

