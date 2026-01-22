Конституционная комиссия: чем будет заниматься и кто в составе

Президент подписал указ от 21 января 2026 года "О создании Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии)", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Создать Комиссию по Конституционной реформе (Конституционную комиссию).

Также указом утверждены положение о комиссии и ее состав.

Конституционная комиссия является консультативно-совещательным органом при президенте РК.

Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии.

Председателем комиссии является председатель Конституционного суда РК, а ее секретарем – заведующий Государственно-правовым отделом Администрации президента.

Состав комиссии формируется из числа депутатов Парламента, председателей маслихатов, руководителей СМИ, общественных деятелей, представителей государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.

Задачей комиссии является выработка предложений по Конституционной реформе.

Рабочим органом комиссии является Аппарат Конституционного суда РК. Заседания проводятся по мере необходимости.

Заседания правомочны при наличии двух третей от общего числа членов комиссии.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниях, докладывает президенту о работе комиссии.

Рабочий орган комиссии:

организует подготовку материалов к заседаниям комиссии;

информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами.

Члены комиссии:

вносят предложения по обсуждаемым вопросам;

принимают участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседания комиссии.

В состав Конституционной комиссии вошли:

Азимова Эльвира Абилхасимовна – председатель Конституционного суда РК, председатель Конституционной комиссии

– председатель Конституционного суда РК, председатель Конституционной комиссии Карин Ерлан Тынымбайулы – государственный советник РК, заместитель председателя Конституционной комиссии

– государственный советник РК, заместитель председателя Конституционной комиссии Балаева Аида Галымовна – заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК, заместитель председателя Конституционной комиссии

– заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК, заместитель председателя Конституционной комиссии Жарылганов Айдар Тулетаевич – заведующий Государственно-правовым отделом Администрации президента РК, секретарь Конституционной комиссии

Членами комиссии являются:

Айнабеков Мейрамхат Карибекулы – председатель общественного совета области Абай;

Акылбай Серик Байсеитулы – председатель республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов";

Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя КНБ РК;

Алтынбеков Бекзат Кумарулы – председатель Карагандинского областного филиала партии Amanat, член общественного совета Карагандинской области;

Асанов Жакип Кажманович – заместитель председателя Сената Парламента РК;

Атабаева Гульзира Нуржановна – руководитель молодежного совета "Келешек";

Ахметзакиров Наиль Рафисович – руководитель Судебной администрации РК;

Абенов Мурат Абдуламитович – депутат Мажилиса Парламента РК;

Абишев Газиз Серикович – политический обозреватель;

Абишов Нуралы Алмаханович – председатель маслихата Туркестанской области;

Азильханов Марат Алмасович – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана;

Аленов Бауржан Толегенович – первый заместитель министра внутренних дел РК;

Аубакирова Индира Ураловна – директор РГП на ПХВ "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции РК";

Ашимжанов Жанарбек Садыканович – депутат Мажилиса Парламента РК;

Ашимова Аяужан Турсынбековна – председатель общественного совета Восточно-Казахстанской области;

Байбеков Шалкар Заманбекович – председатель маслихата области Абай;

Байгоджаев Куат Султанович – председатель маслихата Алматинской области;

Балтабаев Адиль – журналист, ведущий телепроекта "President";

Башимов Марат Советович – депутат Мажилиса Парламента РК;

Бейсенбаев Елнур Сабыржанович – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии "Amanat";

Бекназаров Нурлан Кудиярович – председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК;

Борчашвили Исидор Шамилович – профессор Высшей школы права Международного университета Астаны, доктор юридических наук;

Бубенко Владимир Степанович – председатель маслихата Северо-Казахстанской области;

Бурахан Ернур Кушерханович – председатель правления АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан";

Годунова Наталья Николаевна – член совета директоров, независимый директор АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

Гаипов Зулфухар Султанулы – председатель общественного совета города Астаны;

Даулеталин Сатыбалды Телагысович – председатель Федерации профсоюзов РК;

Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – ректор НАО "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова";

Дуйсенов Еркин Эрманович – заместитель председателя правления, первый проректор, профессор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор юридических наук;

Егизбаев Серик Рахметоллаулы – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии "Ауыл";

Иргалиев Асет Арманович – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;

Ергарин Даурен Тлекович – заведующий отделом правоохранительной системы Администрации президента РК;

Есекеев Куанышбек Бакытбекович – помощник президента РК;

Еспаева Дания Мадиевна – заместитель председателя Мажилиса Парламента РК;

Ещанов Сайлаубек Ергазиевич – председатель маслихата Костанайской области;

Жакаева Лейла Султановна – профессор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, доктор юридических наук;

Жакипбаев Кайрат Толегенович – судья Конституционного суда РК;

Джаманкулова Карлыгаш Калибековна – президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз";

Желдибай Руслан Султанулы – помощник президента – пресс-секретарь президента РК;

Жиенбаев Ержан Нурланович – помощник президента РК по правовым вопросам;

Джумурбаев Тимур Габдулович – председатель республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары";

Жусупов Бейбит Айтымович – председатель маслихата Акмолинской области;

Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич – председатель общественного совета Мангистауской области;

Жылкышиев Байдилда – председатель общественного совета Туркестанской области;

Закиева Динара Болатовна – уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан;

Зейнұлқабден Табиғат – председатель маслихата города Астаны;

Илеуова Гульмира Токшалыковна – руководитель общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия";

Имашева Снежанна Валерьевна – председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК;

Исетов Арман Аскарович – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан; Кенжеханулы Рауан – президент международного общества "Қазақ тілі";

Ким Вера Александровна – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель объединения юридических лиц "Национальная волонтерская сеть";

Кузиева Замира Закиржановна – управляющий директор ТОО "Единый консолидирующий центр" города Астаны;

Кунтуган Еркежан – директор телеканала "Jibek joly";

Кадиров Данияр Рамазанович – президент НАО "Фонд Отандастар";

Кажибаева Раушан Жанабергеновна – директор РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Управления делами президента РК;

Калтаева Ляззат Молдабековна – советник председателя Сената Парламента РК, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК;

Қамзабекұлы Дихан – генеральный директор ТОО "Қазақ газеттері";

Карабасова Лаура Чапаевна – председатель правления – ректор НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";

Карагойшин Рустам Тимурович – председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек";

Касымбек Женис Махмудулы – аким города Астаны;

Кобжанов Нуркен Сайфиддинович – председатель маслихата Карагандинской области;

Ходжаназаров Айдарбек Асанович – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии "Respublika";

Көпжасарұлы Ерқанат – журналист, телеведущий Республиканской телерадиокорпорации "Қазақстан";

Кулкенов Мереке Абдешулы – председатель республиканского общественного объединения "Союз писателей Казахстана";

Кульшманов Канат Амангельдинович – заведующий отделом по коммуникациям Администрации президента РК;

Кусаинов Абельгази Калиакпарович – общественный и государственный деятель;

Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – научный руководитель Центра прикладных экономических исследований;

Кырыкбаев Арман Оразбаевич – помощник президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

Лаврентьев Андрей Сергеевич – председатель совета директоров АО "Группа компаний "Allur Group" и акционерного общества "Qarmet";

Ластаев Артур Ермекович – уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан;

Магеррамов Магеррам Мамедович – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции Народной партии Казахстана;

Малахов Дмитрий Михайлович – председатель Высшего судебного совета РК;

Малиновский Виктор Александрович – профессор НАО "Университет Нархоз";

Матаев Жанбырбай Жанибекович – председатель маслихата Мангистауской области;

Мергалиев Асламбек Амангельдинович – председатель Верховного суда РК;

Мукаев Мурат Рахметович – председатель маслихата Западно-Казахстанской области;

Мырзағараев Мади Жомартұлы – председатель Республиканской коллегии адвокатов;

Налибаев Нурлыбек Машбекович – аким Кызылординской области;

Нарикбаев Талгат Максутович – председатель правления АО "Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева";

Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич – председатель маслихата города Шымкента;

Нұралиев Абдалы Тоқбергенұлы – председатель маслихата Жамбылской области;

Нургалиева Мадина Маратовна – директор Института общественной политики партии "Amanat";

Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович – политолог;

Нурмуханов Бакыт Маратович – заместитель председателя Конституционного суда РК;

Нұртаза Самат Русланұлы – депутат Мажилиса Парламента РК;

Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович – председатель правления АО "Агентство "Хабар";

Онгарбаев Еркин Ануарович – судья Конституционного суда Республики Казахстан;

Отыншиев Меиржан Батырбекович – председатель маслихата города Алматы;

Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель генерального прокурора РК;

Перепечина Ольга Валентиновна – заместитель председателя Сената Парламента РК;

Перуашев Азат Турлыбекулы – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии "Ақ жол";

Пономарев Сергей Михайлович – депутат Мажилиса Парламента РК;

Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович – депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии;

Рожин Максим Николаевич – депутат Мажилиса Парламента РК;

Рыпаков Денис Сергеевич – председатель маслихата Восточно-Казахстанской области;

Сабильянов Нуртай Салихулы – председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК;

Сапиев Бахытжан Шаймухаметович – советник президента РК;

Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента РК;

Садвокасова Айгуль Какимбековна – директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт философии, политологии и религиоведения";

Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – министр юстиции РК;

Сатыбалды Дархан Амангелдыулы – аким города Алматы;

Сураган Дурвудхан – математик, академик Национальной академии наук при президенте РК;

Суентаева Гулкасима Рамазановна – председатель маслихата Актюбинской области;

Сулейменова Жулдыз Досбергеновна – министр просвещения РК;

Теренченко Илья Сергеевич – председатель маслихата Павлодарской области;

Тойлыбаева Гульнар Кожагуловна – председатель маслихата области Жетісу;

Токтамурат Армангуль – журналист, продюсер Республиканской телерадиокорпорации "Қазақстан";

Токшалык Ерлан Бейсенович – председатель общественного совета Северо-Казахстанской области;

Толыкбай Максат Маликович – депутат Мажилиса Парламента РК;

Туймебаев Жансеит Кансеитович – председатель правления – ректор НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";

Тлеуберди Мухтар Бескенулы – чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Австрия, постоянный представитель РК в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

Тлеумбетов Мурат Жолкелдиевич – председатель маслихата Кызылординской области;

Ударцев Сергей Федорович – судья Конституционного суда РК;

Умарова Айман Муратовна – адвокат, соучредитель общественного фонда "Правозащитники";

Фазылжан Анар Муратовна – член общественного совета города Алматы;

Хайруллиев Муса Карашаевич – председатель маслихата Атырауской области;

Шагыртаев Имамзада Куанышбаевич – член общественного совета Кызылординской области;

Шаймарданов Жандос Нурланович – директор республиканского государственного учреждения "Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан";

Шапақ Үнзила – депутат Мажилиса Парламента РК, доктор юридических наук;

Шаталов Никита Сергеевич – депутат Мажилиса Парламента РК;

Шибутов Марат Максумович – политолог;

Чинкисбаева Лаззат Алтынбековна – председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына";

Шингисов Бауыржан Кабденович – председатель маслихата области Ұлытау;

Искакова Жулдызай Амангельдиновна – председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития";

Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович – депутат Мажилиса Парламента РК;

Юсупов Меиржан Бахитович – председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".

Указ введен в действие 21 января.

Мы сообщали, что Токаев подписал указ о создании комиссии по Конституционной реформе.