Политика

Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 11:03 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба Конституционного суда Казахстана выступила с оповещением. Известно, что сегодня, 24 января 2026 года, состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщает Zakon.kz.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях:

Также можно посмотреть трансляцию на телеканалах Jibek Joly и 24.kz.

Начало трансляции – в 14.00.

Токаев подписал указ о создании комиссии по Конституционной реформе

О том, чем будет заниматься Комиссия и кто в ее составе, можно узнать по этой ссылке.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
