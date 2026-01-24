Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба Конституционного суда Казахстана выступила с оповещением. Известно, что сегодня, 24 января 2026 года, состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщает Zakon.kz.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях:
- Telegram-канал Конституционного суда;
- Facebook Конституционного суда;
- Telegram-канал Комиссии по Конституционной реформе.
Также можно посмотреть трансляцию на телеканалах Jibek Joly и 24.kz.
Начало трансляции – в 14.00.
О том, чем будет заниматься Комиссия и кто в ее составе, можно узнать по этой ссылке.
20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии.
