Известна дата первого заседания Комиссии по Конституционной реформе

Пресс-служба Конституционного суда Казахстана выступила с оповещением. Известно, что сегодня, 24 января 2026 года, состоится первое заседание Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), сообщает Zakon.kz.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях:

Telegram-канал Конституционного суда;

Facebook Конституционного суда;

Telegram-канал Комиссии по Конституционной реформе.

Также можно посмотреть трансляцию на телеканалах Jibek Joly и 24.kz.

Начало трансляции – в 14.00.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая сообщил, что дата общенационального референдума будет определена после завершения работы Конституционной комиссии.