Медпомощь в СИЗО и колониях: внесены изменения в правила

Приказом Минздрава внесены изменения в Правила обеспечения лекарственными средствами и медизделиями в рамках ГОБМП, дополнительного объема медпомощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, за счет бюджетных средств или системе ОСМС.

В частности, правила дополнены понятием "фонд социального медицинского страхования" – некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, которые предусмотрены договором закупа медицинских услуг, и иные функции, определенные законами РК.

При этом уточняется, что обеспечение лекарственными средствами в инфузионной лекарственной форме, включая иммунологические (иммунобиологические) лекарственные препараты, осуществляется под наблюдением медицинского работника через процедурные кабинеты или кабинеты амбулаторной химиотерапии медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь или специализированную медицинскую помощь в амбулаторных или стационарозамещающих условиях.

Также говорится, что граждане РК, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана, и лица, содержащиеся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами и медицинскими изделиями в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП или в системе ОСМС путем прикрепления к медицинским организациям.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, размещают в местах наглядной информации для пациентов и на интернет-ресурсе медицинской организации на казахском и русском языках перечень, а также адреса медицинских организаций и субъектов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, через которые осуществляется амбулаторное лекарственное обеспечение.

Также уточняется, что при амбулаторном лекарственном обеспечении:

единый дистрибьютор обеспечивает отгрузку лекарственных средств и медицинских изделий с учетом фактического потребления и остатка лекарственных средств и медицинских изделий;

медицинские организаций, оказывающие первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь, обеспечивают выписку рецепта и выдачу лекарственных средств и медицинских изделий посредством сканирования электронного рецепта (QR-кода), предъявляемого через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении "электронного правительства";

местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы, единый дистрибьютор, Фонд проводят мониторинг лекарственного обеспечения с использованием ИСЛО.

Вместе с тем правила дополнены пунктом, предусматривающим, что порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями с использованием сооплаты осуществляется в соответствии с приказом министра здравоохранения от 16 июля 2021 года "Об утверждении правил осуществления сооплаты".

Кроме того, в правилах и методике формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и в системе обязательного социального медицинского страхования понятие "информационная система учета амбулаторного лекарственного обеспечения (ИСЛО)" изложено в новой редакции – информационная система, определяемая уполномоченным органом в области здравоохранения для автоматизации учета выписки рецептов, отпуска товара поставщикам фармацевтической услуги или услуги по учету и реализации лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Уточняется, что сбор потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях осуществляется Фондом медстрахования в ИСЛО персонифицированно с указанием нозологий, наименований, дозировок и объемов по каждой лекарственной форме лекарственных средств и характеристикам медицинских изделий, разовой дозы, кратности приема в сутки, длительности одного курса (количество дней приема в месяц), длительности приема в год (количества курсов в год), годовой потребности на пациента, выписанного и обеспеченного объема за предыдущий год (Персонифицированная потребность).

Правила дополнены пунктом о том, что в срок до 25 марта текущего финансового года Персонифицированная потребность, сформированная автоматически в ИСЛО, подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица медицинской организации либо лица, его замещающего.

В срок до 1 апреля текущего финансового года сформированная Персонифицированная потребность региона согласовывается местными органами государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы.

Фонд медстрахования на основании Персонифицированной потребности РК формирует проект бюджетного запроса на трехлетний период в разрезе регионов с указанием нозологий, наименований лекарственных средств и характеристике медицинских изделий, количества пациентов и направляет в уполномоченный орган не позднее 15 апреля текущего финансового года.

Также дополнено, что Фонд направляет в уполномоченный орган анализ расхождений между установленным лимитом и Персонифицированной потребностью в разрезе медицинских организаций, рассчитанный по следующей формуле:

Распределение по медицинским организациям установленного лимита на следующий финансовый год = доля фактического потребления медицинской организаций текущего финансового года * установленный лимит республики на следующий финансовый год.

Доля фактического потребления медицинской организаций текущего финансового года = сумма фактического потребления медицинской организации текущего финансового года / общая сумма факта потребления республики текущего финансового года.

При этом сумма распределения по медицинским организациям установленного лимита на следующий финансовый год не должна превышать суммы Персонифицированной потребности на следующий финансовый год.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2026 года.