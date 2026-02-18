#Референдум-2026
Право

Регулирование предельных цен на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:57 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 13 февраля 2026 года внесены изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медизделия в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется регулирование цен, которое включает в себя следующие этапы и мероприятия:

для лекарств, подлежащих оптовой и розничной реализации:

  • формирование проекта перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;
  • регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации на основе референтного ценообразования;
  • формирование оптовых наценок;
  • формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой реализации без учета налога на добавленную стоимость;
  • формирование розничных наценок;
  • формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации без учета налога на добавленную стоимость;
  • утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации без учета налога на добавленную стоимость;

для лекарств, предназначенных для оказания ГОБМП и в системе ОСМС:

  • выдачу заключения о зарегистрированной цене производителя на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
  • формирование наценок в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
  • формирование предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;
  • утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;
  • формирование предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП или в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;
  • утверждение предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП или в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость.

Также говорится, что регулирование цен на торговое наименование и техническую характеристику изделия медицинского назначения (ИМН), медицинского изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории РК в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором (МИ (in vitro)) включает в себя следующие этапы и мероприятия:

на изделия медназначения (ИМН):

  • регистрация цены или перерегистрации зарегистрированной цены на ИМН в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
  • формирование наценки ИМН;
  • выдача заключения о зарегистрированной цене на ИМН в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;
  • формирование предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику ИМН без учета налога на добавленную стоимость;
  • отзыв зарегистрированных цен на ИМН осуществляется на основании актов правоохранительных органов и судебных актов, вступивших в законную силу, или по обращению заявителя в произвольной форме.

Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
