Регулирование предельных цен на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения
В частности, уточняется регулирование цен, которое включает в себя следующие этапы и мероприятия:
для лекарств, подлежащих оптовой и розничной реализации:
- формирование проекта перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;
- регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации на основе референтного ценообразования;
- формирование оптовых наценок;
- формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой реализации без учета налога на добавленную стоимость;
- формирование розничных наценок;
- формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации без учета налога на добавленную стоимость;
- утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации без учета налога на добавленную стоимость;
для лекарств, предназначенных для оказания ГОБМП и в системе ОСМС:
- выдачу заключения о зарегистрированной цене производителя на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
- формирование наценок в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
- формирование предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;
- утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;
- формирование предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП или в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;
- утверждение предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП или в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость.
Также говорится, что регулирование цен на торговое наименование и техническую характеристику изделия медицинского назначения (ИМН), медицинского изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории РК в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором (МИ (in vitro)) включает в себя следующие этапы и мероприятия:
на изделия медназначения (ИМН):
- регистрация цены или перерегистрации зарегистрированной цены на ИМН в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;
- формирование наценки ИМН;
- выдача заключения о зарегистрированной цене на ИМН в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;
- формирование предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику ИМН без учета налога на добавленную стоимость;
- отзыв зарегистрированных цен на ИМН осуществляется на основании актов правоохранительных органов и судебных актов, вступивших в законную силу, или по обращению заявителя в произвольной форме.
Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.