Регулирование предельных цен на лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения

Приказом и.о. министра здравоохранения от 13 февраля 2026 года внесены изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медизделия в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется регулирование цен, которое включает в себя следующие этапы и мероприятия:

для лекарств, подлежащих оптовой и розничной реализации:

формирование проекта перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;

регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации на основе референтного ценообразования;

формирование оптовых наценок;

формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой реализации без учета налога на добавленную стоимость;

формирование розничных наценок;

формирование предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации без учета налога на добавленную стоимость;

утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой и розничной реализации без учета налога на добавленную стоимость;

для лекарств, предназначенных для оказания ГОБМП и в системе ОСМС:

выдачу заключения о зарегистрированной цене производителя на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

формирование наценок в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

формирование предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;

утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;

формирование предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП или в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость;

утверждение предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС в рамках ГОБМП или в системе ОСМС без учета налога на добавленную стоимость.

Также говорится, что регулирование цен на торговое наименование и техническую характеристику изделия медицинского назначения (ИМН), медицинского изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории РК в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором (МИ (in vitro)) включает в себя следующие этапы и мероприятия:

на изделия медназначения (ИМН):

регистрация цены или перерегистрации зарегистрированной цены на ИМН в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

формирование наценки ИМН;

выдача заключения о зарегистрированной цене на ИМН в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;

формирование предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику ИМН без учета налога на добавленную стоимость;

отзыв зарегистрированных цен на ИМН осуществляется на основании актов правоохранительных органов и судебных актов, вступивших в законную силу, или по обращению заявителя в произвольной форме.

Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.