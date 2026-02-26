Можно ли привлекать к сверхурочным работам сотрудников с инвалидностью

Имеет ли право работодатель привлекать к сверхурочным работам работника с инвалидностью III группы? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, в ответе говорится, что, согласно пп.3 п.3 ст.77 Трудового кодекса, привлечение лиц с инвалидностью к сверхурочной работе не допускается. Указанная норма носит императивный характер и не содержит исключений в зависимости от группы инвалидности или наличия согласия работника.

Наличие у работника с инвалидностью III группы медицинского заключения (заключения ВКК) об отсутствии противопоказаний, а также его согласие не изменяют установленного законодательством запрета.

Ранее в интервью одной из газет главный эксперт Департамента методологии и совершенствования медико-социальной экспертизы Минтруда Римма Касымова сказала, что: "Для III группы инвалидности привлечение к сверхурочной или ночной работе возможно только с их письменного согласия, если это не противопоказано им по состоянию здоровья".

На что в Минтруда заметили, что пояснения, изложенные в интервью должностного лица, не являются нормативными правовыми актами и не могут изменять или дополнять нормы трудового законодательства.

Привлечение работника с инвалидностью, в том числе III группы, к сверхурочной работе не соответствует требованиям трудового законодательства.

Ранее мы рассказали, можно ли одновременно работать в двух разных местах на полставки.