Право

Работодателям напомнили о необходимости регистрировать трудовые договоры с сотрудниками и поправки к ним

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 10:12 Фото: freepik
В Минтруда напомнили, что работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РК обязаны регистрировать в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) сведения о заключении и прекращении с работником трудового договора, а также о всех вносимых изменениях в договор, сообщает Zakon.kz.

Обязанность работодателей о внесении в ЕСУТД сведений о трудовых отношениях закреплена в подпункте 27 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса РК. Неисполнение данных требований влечет административную ответственность.

По данным Минтруда, на 22 января 2026 года в ЕСУТД зарегистрировано более 6,3 млн трудовых договоров, или 91%. В разрезе регионов данный показатель разнится от 85% до 95%.

В министерстве пояснили, что регистрация трудовых договоров в ЕСУТД позволяет официально подтверждать факт трудовых отношений между работником и работодателем, что является ключевым условием для соблюдения трудовых, социальных и пенсионных прав граждан. В частности, наличие электронного трудового договора обеспечивает работнику право на своевременную выплату заработной платы, социальные выплаты, пенсионное обеспечение, а также защиту в случае трудовых споров.

Государственные инспекторы труда используют данные ЕСУТД для анализа наличия трудовых договоров, снижения рисков неоформленной и скрытой занятости, мониторинга перечисления обязательных пенсионных взносов и иных социальных платежей. Таким образом, при выявлении каких-либо несоответствий госинспекторы могут оперативно принять меры по защите прав работников.

Для работников использование системы электронных трудовых договоров позволяет упростить все этапы процесса трудоустройства, в том числе исключается необходимость сбора документов. Также отпадает необходимость ведения трудовой книжки на бумажном носителе, так как все данные о трудовой деятельности работника отображаются в ЕСУТД.

Для работодателя оптимизируется кадровое делопроизводство, включая найм и перемещение сотрудников. Благодаря доступу к электронному личному делу кандидата, он может получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, трудовой деятельности, стаже и квалификации работника. Соответственно, подбор работников осуществляется на более качественном уровне.

Вместе с тем в министерстве отметили, что в соответствии с нормами Кодекса РК "Об административных правонарушениях", работодатели, не внесшие, либо несвоевременно внесшие сведения о заключенных трудовых договорах в ЕСУТД будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Регистрация трудовых договоров осуществляется через портал трудовых ресурсов hr.enbek.kz, который является частью цифровой экосистемы занятости Электронной биржи труда. Эта экосистема сопровождает граждан на их профессиональном пути: от выбора профессии до оформления трудовых отношений.

Имея одну учетную запись, гражданин может найти работу или получить госуслуги в сфере занятости на портале или в приложении Enbek.kz, обучиться новым навыкам на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek.kz, получить государственный грант на открытие бизнеса на портале Business.Enbek.kz.

Также воспользоваться функционалом портала можно посредством мобильного приложения Enbek HR.

Ранее мы рассказали, может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с беременными женщинами и лицами с инвалидностью.

Читайте также
Обязаны ли работодатели регистрировать электронные трудовые договоры
10:43, 18 июля 2023
Обязаны ли работодатели регистрировать электронные трудовые договоры
В ЕСУТД будут направляться сведения об иностранном работнике
16:05, 25 июня 2024
В ЕСУТД будут направляться сведения об иностранном работнике
Можно ли заключать два трудовых договора с одним и тем же работником
17:06, 26 апреля 2023
Можно ли заключать два трудовых договора с одним и тем же работником
