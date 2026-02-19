В Комитете госдоходов напомнили о необходимости налоговой регистрации

Согласно Налоговому кодексу РК и иным законодательным актам, установлены обязательства по налоговой регистрации. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены:

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП);

регистрация лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы);

обязательная постановка на регистрационный учет по НДС;

регистрация при осуществлении отдельных видов деятельности.

Комитет государственных доходов в отношении лиц, имеющих признаки несоблюдения данных требований, проводит мониторинг.

При выявлении нарушений направляется уведомление о необходимости постановки на регистрационный учет. Срок его исполнения составляет 30 рабочих дней со дня вручения. В случае неисполнения уведомления приостанавливаются расходные операции по банковским счетам.

В КГД отметили, что при несогласии налогоплательщик вправе представить письменное пояснение с приложением подтверждающих документов.

Если представленные доводы не будут обоснованы, в течение 20 рабочих дней принимается решение о признании уведомления неисполненным и назначении тематической налоговой проверки.

Вместе с тем налоговыми органами применяются и превентивные меры. В частности, через "Кабинет налогоплательщика" направляются уведомления о приближении к порогу обязательной постановки на учет по НДС.

Кроме того, в комитете сообщили, что в рамках политики налогового администрирования "с чистого листа" с 1 января 2026 года субъекты микро- и малого бизнеса освобождены от административных штрафов за обороты, осуществленные до указанной даты в период отсутствия регистрации по НДС.