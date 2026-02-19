#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
489.3
578.94
6.38
Право

В Комитете госдоходов напомнили о необходимости налоговой регистрации

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 09:53 Фото: freepik
Согласно Налоговому кодексу РК и иным законодательным актам, установлены обязательства по налоговой регистрации. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрены:

  • регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП);
  • регистрация лиц, занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы);
  • обязательная постановка на регистрационный учет по НДС;
  • регистрация при осуществлении отдельных видов деятельности.

Комитет государственных доходов в отношении лиц, имеющих признаки несоблюдения данных требований, проводит мониторинг.

При выявлении нарушений направляется уведомление о необходимости постановки на регистрационный учет. Срок его исполнения составляет 30 рабочих дней со дня вручения. В случае неисполнения уведомления приостанавливаются расходные операции по банковским счетам.

В КГД отметили, что при несогласии налогоплательщик вправе представить письменное пояснение с приложением подтверждающих документов.

Если представленные доводы не будут обоснованы, в течение 20 рабочих дней принимается решение о признании уведомления неисполненным и назначении тематической налоговой проверки.

Вместе с тем налоговыми органами применяются и превентивные меры. В частности, через "Кабинет налогоплательщика" направляются уведомления о приближении к порогу обязательной постановки на учет по НДС.

Кроме того, в комитете сообщили, что в рамках политики налогового администрирования "с чистого листа" с 1 января 2026 года субъекты микро- и малого бизнеса освобождены от административных штрафов за обороты, осуществленные до указанной даты в период отсутствия регистрации по НДС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Полиция Алматы предупредила водителей о тотальных проверках: кому уделяют особое внимание
10:14, Сегодня
Полиция Алматы предупредила водителей о тотальных проверках: кому уделяют особое внимание
Комитет госдоходов на треть сокращает количество налоговых деклараций
17:29, 29 сентября 2023
Комитет госдоходов на треть сокращает количество налоговых деклараций
Изменения в налоговом администрировании: что важно знать бизнесу
11:46, 21 ноября 2025
Изменения в налоговом администрировании: что важно знать бизнесу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
10:45, Сегодня
На хоккейном турнире Олимпиады раскритиковали судейство
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
10:22, Сегодня
Юный казахстанский вингер отличился за "Валенсию"
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
10:00, Сегодня
"Она невероятно играет в этом сезоне": мировой теннис жаждет возвращения Рыбакиной
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
09:45, Сегодня
"Актобе" отдал в аренду перспективного казахстанского защитника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: