Лицензирование экспорта и импорта специфических товаров: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 16 января 2026 года внес изменения в Правила лицензирования экспорта и импорта специфических товаров и квалификационных требований, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что выдача лицензии на экспорт и импорт специфических товаров является государственной услугой и оказывается Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК.

Лицензия выдается на каждый вид товара в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза с указанием одного десятизначного кода и одного кода товара по Контрольному списку, независимо от количества наименований товаров, в рамках одного внешнеторгового контракта (договора).

Указывается, что сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя РК, о разрешительных документах, имеющихся у услугополучателя, сведения о наложенных на услугополучателя административных взысканиях за нарушение законодательства республики в сфере контроля специфических товаров, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При рассмотрении заявления на получение лицензии на экспорт специфических товаров, общей лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, лицензии на импорт специфических товаров, в случае представления услугополучателем полного пакета документов для согласования выдачи лицензии.

Соответствующие государственные органы на основании запроса услугодателя в течение десяти рабочих дней направляют услугодателю ответ о соответствии или несоответствии услугополучателя требованиям законодательства РК.

В случае непредставления соответствующими государственными органами ответа в установленные сроки выдача лицензии считается согласованной по умолчанию.

Также говорится, что при рассмотрении документов, представленных для получения лицензии на экспорт специфических товаров, общей лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, ответственный исполнитель одновременно с запросом в соответствующие государственные органы направляет запрос в государственные органы системы контроля специфических товаров.

После получения ответа от государственных органов системы контроля специфических товаров ответственный исполнитель проводит оценку рисков на основании полученной информации.

Одновременно с запросом в соответствующие государственные органы ответственный исполнитель направляет посредством государственных электронных информационных ресурсов гарантийное обязательство страны-импортера, представленное услугополучателем, в Министерство иностранных дел РК для проведения проверки его подлинности.

На период проведения МИД РК проверки его подлинности срок рассмотрения заявления приостанавливается услугодателем до получения соответствующего подтверждения.

При рассмотрении заявления на получение лицензии на экспорт специфических товаров или общей лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, соответствующей контрольным кодам 1С350 или 10С905, указанным в Контрольном списке, ответственный исполнитель направляет представленное услугополучателем гарантийное обязательство страны- импортера в Министерство иностранных дел РК для получения подтверждения проверки его подлинности в случаях:

первичного экспорта контрагенту в соответствии с внешнеторговым контрактом;

получения уполномоченным органом информации от государственных органов о возможных рисках при осуществлении экспорта.

Затем услугополучатель в течение семи рабочих дней со дня представления документов на получение лицензии на экспорт специфических товаров или общей лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, представляет для сверки услугодателю оригинал гарантийного обязательства страны-получателя через канцелярию услугодателя.

Указывается, что услугодатель вправе запрашивать и получать от услугополучателя или государственных органов Республики Казахстан необходимые документы и информацию, относящуюся к сфере контроля специфических товаров.

При рассмотрении заявления на получение лицензии на экспорт специфических товаров, общей лицензии на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности, лицензии на импорт специфических товаров, в случае выявления оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу услугополучателя, указанному в заявлении, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова, не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию, переоформленную лицензию, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В случае отказа в оказании государственной услуги при наличии рисков возникновения угрозы национальной безопасности или несоблюдения международных обязательств РК информация, на основании которой было отказано в оказании государственной услуги, не подлежит разглашению и распространению.

Результат оказания государственной услуги посредством информационной системы "E-license" направляется и хранится в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя либо лица, его замещающего.

Выданные лицензии направляются и хранятся в информационных системах органов государственных доходов для проведения контроля за перемещением специфических товаров через Государственную границу РК.

Приказ вводится в действие с 3 марта 2026 года.