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Право

Экспорт отдельных товаров: внесены изменения в требования

подшипники на металле, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 10:05 Фото: pixabay
Приказом министра торговли и интеграции от 28 июля 2025 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по лицензированию экспорта и импорта товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, указывается, что с 1 января 2026 года для подтверждения казахстанского происхождения товара в случае экспорта отдельных видов удобрений, подшипников потребуется выписка из реестра казахстанских производителей.

До этого срока можно предоставлять либо сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ", либо выписку из реестра казахстанских товаропроизводителей.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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