Экспорт отдельных товаров: внесены изменения в требования

Приказом министра торговли и интеграции от 28 июля 2025 года внесены изменения в квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по лицензированию экспорта и импорта товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, указывается, что с 1 января 2026 года для подтверждения казахстанского происхождения товара в случае экспорта отдельных видов удобрений, подшипников потребуется выписка из реестра казахстанских производителей.

До этого срока можно предоставлять либо сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ", либо выписку из реестра казахстанских товаропроизводителей.

Приказ вводится в действие с 29 сентября 2025 года.