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Законодательство РК

В Казахстане изменились правила выдачи лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 09:32 Фото: freepik
Приказом министра промышленности и строительства внесены поправки в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на импорт или экспорт отдельных видов товаров", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что под "отдельными видами товаров" понимаются товары, включенные в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также утвержденные правительством РК товары, на экспорт или импорт которых предоставлено исключительное право, а также включенные в перечень отечественных сырьевых товаров.

Общий срок рассмотрения и оказания государственной услуги:

  • при выдаче лицензии на экспорт – 5 рабочих дней (ранее был один рабочий день);
  • при выдаче лицензии на импорт – в течение 5-ти рабочих дней;
  • при выдаче лицензии на экспорт или импорт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации или шифровальных (криптографических) средств – в течение 10 рабочих дней;
  • при выдаче исключительной лицензии на экспорт или импорт – в течение 5-ти рабочих дней (новый вид лицензии);
  • при выдаче лицензии на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров, – в течение 5-ти рабочих дней (новый вид лицензии).

При представлении полного пакета документов, а также после получения ответа от Комитета национальной безопасности РК в предусмотренных для этого случаях ответственный исполнитель осуществляет проверку соответствия заявителя квалификационным требованиям, предъявляемым к деятельности по лицензированию экспорта и импорта товаров, перечня документов, подтверждающих соответствие им, форм заявлений для получения лицензии или приложения к лицензии, форм лицензий или приложения к лицензии", и в течение указанных выше сроков оформляет результат оказания государственной услуги – лицензию на один из указанных выше видов.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании госуслуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется на электронный адрес заявиетля не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию на импорт или экспорт отдельных видов товаров или лицензию на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Перечень к оказанию госуслуги также изложен в новой редакции.

Приказ вводится действие с 9 октября 2024 года.

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