Механизм провайдеров баланса электроэнергии хотят пересмотреть в РК

Министерство энергетики подготовило изменения и дополнения в Правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается обеспечение контроля за деятельностью провайдеров баланса на рынке электрической энергии.

В Минэнерго отметили, что исключение электрических станций из механизма провайдеров баланса позволит снизить цены Единого закупщика, увеличить плановые объемы генерации от электростанций с низким тарифом, сформировать суточный график производства-потребления, приближенный к реальным показателям, а также исключить спекуляции.

Ожидается, что принятие поправок обеспечит справедливое распределение ответственности между участниками рынка, повышение прозрачности на балансирующем рынке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 января.