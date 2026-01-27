В Минобороны готовятся призвать военнообязанных на воинские сборы

Подготовлен проект приказа министра обороны РК о призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Воинские сборы – мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

В Минобороны отметили, что основной целью воинских сборов является подготовка, переподготовка и усовершенствование военных знаний, а также поддержание требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям и готовности военнообязанных к их боевому применению.

Сроки проведения воинских сборов – с мая по октябрь 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля.

Ранее мы рассказали, что очередной призыв на срочную воинскую службу состоится в марте-июне 2026 года.