Право

В Минобороны готовятся призвать военнообязанных на воинские сборы

Палаточный лагерь, военные палатки, полевой лагерь, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 10:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Подготовлен проект приказа министра обороны РК о призыве военнообязанных на воинские сборы в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Воинские сборы – мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

В Минобороны отметили, что основной целью воинских сборов является подготовка, переподготовка и усовершенствование военных знаний, а также поддержание требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям и готовности военнообязанных к их боевому применению.

Сроки проведения воинских сборов – с мая по октябрь 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля.

Ранее мы рассказали, что очередной призыв на срочную воинскую службу состоится в марте-июне 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
