В Минобороны готовятся призвать военнообязанных на воинские сборы
Воинские сборы – мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.
В Минобороны отметили, что основной целью воинских сборов является подготовка, переподготовка и усовершенствование военных знаний, а также поддержание требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям и готовности военнообязанных к их боевому применению.
Сроки проведения воинских сборов – с мая по октябрь 2026 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля.
Ранее мы рассказали, что очередной призыв на срочную воинскую службу состоится в марте-июне 2026 года.