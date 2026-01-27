"Единое окно" для регистрации лекарств: пилотный проект предлагают продлить

Министерство здравоохранения и Министерство искусственного интеллекта подготовили совместный приказ о проведении пилотного проекта по внедрению композитной госуслуги по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна", сообщает Zakon.kz.

Минздрав совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК запускают и продлевают пилотный проект по государственной регистрации по принципу "единого окна".

Согласно проекту совместного приказа ведомств, пилотный проект продлевается до 31 декабря 2026 года. Это позволит завершить апробацию нового механизма и внедрить оптимизированную модель межведомственного взаимодействия, пояснили разработчики.

В результате регистрация лекарственных средств и медицинских изделий в Казахстане станет быстрее и удобнее.

Пилотный проект направлен на:

сокращение сроков регистрации лекарственных средств и медицинских изделий;

упрощение административных процедур для бизнеса;

повышение прозрачности регуляторных процессов;

снижение административной нагрузки на заявителей;

развитие цифровых сервисов и электронного взаимодействия государства и бизнеса.

В рамках проекта реализуется принцип "единого окна". Это означает, что все необходимые документы можно будет подать в электронном формате через единый цифровой интерфейс, без необходимости обращения в несколько государственных органов. Информационные системы уполномоченных ведомств будут интегрированы между собой, что ускорит и упростит процесс рассмотрения заявок.

Вместе с тем реализация пилотного проекта повысит эффективность государственных услуг в сфере регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, а также создаст более благоприятные и понятные условия для участников фармацевтического рынка.

Как сообщили в ведомстве, в долгосрочной перспективе это будет способствовать доступности и своевременному выходу качественных медицинских продуктов на рынок, что важно как для бизнеса, так и для населения.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля 2026 года.