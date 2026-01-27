"Единое окно" для регистрации лекарств: пилотный проект предлагают продлить
Минздрав совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК запускают и продлевают пилотный проект по государственной регистрации по принципу "единого окна".
Согласно проекту совместного приказа ведомств, пилотный проект продлевается до 31 декабря 2026 года. Это позволит завершить апробацию нового механизма и внедрить оптимизированную модель межведомственного взаимодействия, пояснили разработчики.
В результате регистрация лекарственных средств и медицинских изделий в Казахстане станет быстрее и удобнее.
Пилотный проект направлен на:
- сокращение сроков регистрации лекарственных средств и медицинских изделий;
- упрощение административных процедур для бизнеса;
- повышение прозрачности регуляторных процессов;
- снижение административной нагрузки на заявителей;
- развитие цифровых сервисов и электронного взаимодействия государства и бизнеса.
В рамках проекта реализуется принцип "единого окна". Это означает, что все необходимые документы можно будет подать в электронном формате через единый цифровой интерфейс, без необходимости обращения в несколько государственных органов. Информационные системы уполномоченных ведомств будут интегрированы между собой, что ускорит и упростит процесс рассмотрения заявок.
Вместе с тем реализация пилотного проекта повысит эффективность государственных услуг в сфере регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, а также создаст более благоприятные и понятные условия для участников фармацевтического рынка.
Как сообщили в ведомстве, в долгосрочной перспективе это будет способствовать доступности и своевременному выходу качественных медицинских продуктов на рынок, что важно как для бизнеса, так и для населения.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 февраля 2026 года.