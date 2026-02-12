Пилотный проект по предоставлению бесплатного питания школьникам запустили в РК

Совместным приказом Минпросвещения и Министерства ИИ и цифрового развития запущен пилотный проект по оказанию госуслуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах" в режиме немонетарных мер государственной поддержки посредством "Социального кошелька", – говорится в документе.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Уведомление о предоставлении бесплатного и льготного питания, формирование и активизация цифровых ваучеров, а также оплата за оказанные услуги осуществляются посредством "Социального кошелька".

Учет и фиксация обучающихся, получающих бесплатное питание, осуществляются с использованием АПК и бизнес-кошелька. Все указанные объекты информатизации функционируют в интегрированном режиме.

Предусматривается, что сотрудник организации образования с ролью "Социальный педагог" на ежемесячной основе в НОБД формирует список обучающихся, которым положена услуга.

Сформированный список утверждается решением первого руководителя организации образования и направляется в SDU для соответствия данных и их сверки, по результатам список обучающихся передается в ПЭП.

Перечень обучающихся начальных классов направляется в "Социальный кошелек" из ПЭП без направления SMS-уведомлений.

Услугополучатель, перейдя по ссылке, указанной в SMS-сообщении, либо самостоятельно скачав eGov Mobile через магазин приложений App Store (Апп Стор) или Play Market (Плей Маркет), проходит авторизацию и нажимает на иконку "Социальный кошелек".

В "Социальном кошельке" на основании данных услугополучателей, поступающих из ПЭП, автоматически формируются цифровые ваучеры, подлежащие активации.

Список обучающихся, не прошедших проверку в SDU, возвращается в НОБД.

Для использования динамического QR-кода услугополучатель формирует его в "Социальном кошельке" и передает обучающемуся в электронном формате. Предъявляемый динамический QR-код считывается посредством бизнес-кошелька.

При отсутствии интернет-соединения в бизнес-кошельке обеспечивается хранение и последующая передача данных об учете и фиксации предоставления бесплатного и льготного питания в "Социальный кошелек".

Указывается, что во время проведения пилотного проекта услугополучатель вправе оценить качество предоставляемой услуги посредством информационной системы "e-Otinish".

Из "Социального кошелька" в НОБД ежедневно предоставляется отчетность об активизации цифровых ваучеров и о предоставлении услуги.

В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, "Социальный педагог" выгружает из "Социального кошелька" табель с указанием данных об учащихся, получивших бесплатное льготное питание. Оплата бесплатного и льготного питания производится заказчиком по количеству обучающихся, получивших бесплатное льготное питание по данным табеля из "Социального кошелька".

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2026 года и действует в течение 12 месяцев.