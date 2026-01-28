Цифровой тенге с маркировкой НДС для госзакупок: начинается пилотный проект

Министр финансов приказом от 22 января 2026 года утвердил Правила и сроки реализации пилотного проекта по внедрению цифрового тенге с маркировкой налога на добавленную стоимость для участников государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок реализации пилотного проекта по апробации нового механизма администрирования налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере государственных закупок с использованием цифрового тенге и маркированного налога на добавленную стоимость.

Целью пилотного проекта является упрощение и повышение эффективности исполнения налоговых обязательств для лиц, участвующих в государственных закупках.

Реализация "пилота" направлена на обеспечение прозрачности и прослеживаемости расчетов между заказчиками и поставщиками, повышение полноты и своевременности поступлений в бюджет, снижение налоговых рисков и ограничение возможностей применения фиктивных схем.

Участие в пилотном проекте, реализуемом на территории Казахстана, является добровольным.

Участниками являются:

КГД;

органы государственных доходов (ОГД);

Комитет государственного казначейства (КГК);

Нацбанк;

АО "НПК";

банки второго уровня, добровольно участвующие в пилотном проекте (БВУ);

потенциальные поставщики государственных закупок, добровольно участвующие в Пилотном проекте (налогоплательщики-участники пилотного проекта);

разработчики учетных систем, добровольно участвующие в пилотном проекте (разработчики учетных систем).

В рамках реализации "пилота":

Нацбанк осуществляет эмиссию и погашение цифрового тенге (ЦТ) на основании соответствующих заявлений/реестра и платежных сообщений АО "НПК", сформированных по заявкам БВУ и КГК;

АО "НПК":

- обеспечивает функционирование СЦТ в рамках исполнения функций Оператора СЦТ в соответствии с Правилами функционирования Системы цифрового тенге, утвержденными решением Правления акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан" от 30 октября 2023 года (протокол № 1);

- предоставляет разъяснения БВУ и КГК, по вопросам, возникающим в период реализации Пилотного проекта;

КГК открывает цифровой счет КГД на основании заявки на открытие цифрового счета в СЦТ для обеспечения платежей в бюджет по НДС налогоплательщиков-участников пилотного проекта;

ОГД:

- предоставляют разъяснения налогоплательщикам-участникам пилотного проекта по вопросам, связанным с его реализацией;

- передают в СЦТ сведения из информационных систем ОГД, связанных с реализацией пилотного проекта;

- обрабатывают данные платежей, проведенных между налогоплательщиками-участниками Пилотного проекта и их платежей в бюджет, полученные из СЦТ.

БВУ:

- открывает цифровой счет налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ;

- осуществляет прием, переводы и платежи в ЦТ с использованием цифрового счета налогоплательщика-участника Пилотного проекта в СЦТ путем направления запроса Оператору СЦТ;

- осуществляет переводы в ЦТ от клиента в бюджет по налоговым обязательствам по НДС;

- проводит, подписывает и осуществляет валидацию транзакции платежей между налогоплательщиками-участниками пилотного проекта и платежей в бюджет;

- маркирует ЦТ;

- проверяет клиентские подписи;

- хранит истории транзакции ЦТ;

налогоплательщик-участник пилотного проекта:

- открывает цифровой счет в СЦТ через БВУ;

- после получения оплаты по договору о государственных закупках конвертируют денежные средства в ЦТ;

- проводит расчеты с поставщиками с использованием ЦТ;

- исполняет обязательства по уплате НДС в бюджет с использованием ЦТ.

разработчики учетных систем:

- осуществляют техническое сопровождение учетных систем по пилотному проекту, включая доработку, интеграцию и устранение ошибок.

Правилами установлено, что согласие налогоплательщика-участника пилотного проекта на участие в нем выражается в подаче им заявки в БВУ на открытие цифрового счета в СЦТ и в подтверждении платежа в ЦТ.

Налогоплательщик-участник пилотного проекта для пополнения цифрового счета в СЦТ приобретает ЦТ за счет денежных средств, полученных по договору о государственных закупках и сообщает в КГД в течение 3 рабочих дней с момента такого приобретения на бумажном носителе и/или в электронной форме.

Расчеты по приобретенным товарам, работам и услугам между налогоплательщиками-участниками пилотного проекта осуществляются путем использования цифровых счетов в СЦТ.

Налогоплательщик-участник для перечисления ЦТ со своего цифрового счета на цифровой счет поставщика товаров, работ и услуг в платежном документе указывает регистрационный номер соответствующего электронного счета-фактуры.

При этом налогоплательщик-участник обеспечивает автоматическое формирование платежных документов в учетных системах или через интерфейсы каналов дистанционного банковского обслуживания БВУ.

При проведении платежа, в котором указан регистрационный номер ЭСФ, производится маркировка ЦТ у оператора СЦТ на часть платежа (на сумму НДС в ЭСФ), устанавливающая ограничение их расходования на:

оплату НДС в бюджет на коды бюджетной классификации (КБК) 105101, 105102, 105104 и 105115;

оплату НДС в платеже с привязкой к ЭСФ другому плательщику НДС.

НДС в бюджет перечисляют на цифровой счет КГД по распоряжению клиента БВУ.

Далее КГД перечисляет суммы НДС в ЦТ с цифрового счета КГД на цифровой счет КГК.

В свою очередь КГК в СЦТ направляет запрос в АО "НПК" на погашение ЦТ на сумму, равную сумме, перечисленной с цифрового счета КГД.

Нацбанк после получения от АО "НПК" соответствующего реестра для погашения ЦТ и платежного сообщения, сформированного на основании запроса КГК, осуществляет погашение ЦТ путем зачисления суммы погашенных ЦТ на Единый казначейский счет, а также передает выписку по счету обязательств по выпущенным ЦТ в АО "НПК".

СЦТ при получении платежного документа налогоплательщика-участника Пилотного проекта осуществляет его проверку на правильность привязки платежа к соответствующему ЭСФ во взаимодействии с учетными системами и БВУ в онлайн-режиме в срок не более 10 минут.

При положительном результате прохождения проверки формируется сообщение-ответ со статусом "Платежный документ подтвержден" и направляется в БВУ.

БВУ при получении сообщения-ответа со статусом "Платежный документ подтвержден" исполняет платежный документ путем перечисления ЦТ с цифрового счета налогоплательщика-участника Пилотного проекта на цифровой счет поставщика ТРУ.

Также говорится, что налогоплательщик-участник пилотного проекта по своему усмотрению конвертирует немаркированные ЦТ на свой текущий счет в БВУ.

Пилотный проект реализуется в сроки со 2 февраля 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.