Установлен предельный размер стоимости контрольного знака при маркировке рогов сайгака
Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 11 марта 2026 года определил предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке дериватов сайгака (рогов), сообщает Zakon.kz.
"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке дериватов сайгака (рогов), в размере 911 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 14 марта 2026 года.
