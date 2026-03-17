#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Право

Установлен предельный размер стоимости контрольного знака при маркировке рогов сайгака

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 13:54 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 11 марта 2026 года определил предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке дериватов сайгака (рогов), сообщает Zakon.kz.

"Определить предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке дериватов сайгака (рогов), в размере 911 тенге за единицу без налога на добавленную стоимость", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2026 года.

