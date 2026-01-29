Признаки крупного участника и контроля определят для казахстанских банков

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект постановления "Об утверждении правил установления признаков контроля, признаков крупного участника банка, банковского холдинга, значительного участия в капитале организации", сообщает Zakon.kz.

Документ содержит признаки контроля, признаки крупного участника банка и банковского холдинга.

В частности, признаком контроля определен случай, когда одно юридическое лицо финансирует другое юридическое лицо, в котором должностное лицо (или крупный акционер) является должностным лицом финансирующего юридического лица, в размере, превышающем собственный капитал финансируемого юридического лица.

Проект предусматривает установление признаков контроля, при наличии которых у одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами возникает возможность определять решения юридического лица или организации, не являющейся юридическим лицом.



В целях установления признаков крупного участника и банковского холдинга определены случаи финансирования банка на льготных условиях.

Для установления признаков значительного участия в капитале организации определены случаи значительного влияния в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Кроме этого, документ содержит случаи влияния на решения банка для целей установления признаков крупного участника и банковского холдинга.

При наличии указанных признаков лицу необходимо получить письменное согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника или банковского холдинга, говорится в тексте.

Помимо этого, устанавливаются признаки значительного участия в капитале организации. При наличии такого признака банку необходимо получить разрешение уполномоченного органа на значительное участие в капитале такой организации.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 февраля 2026 года.