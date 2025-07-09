Контроль за выдачей кредитов банками: разработаны новые поправки

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг.

В частности, проект предусматривает введение следующих дополнительных контрольных мер:

определение банками порядка предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

размещение на интернет-ресурсе банка калькулятора для расчета ежемесячных платежей по банковскому займу;

требование по уведомлению клиентов о повышении тарифов по платежам и переводам за 3 месяца до их повышения;

определение сроков рассмотрения обращений клиентов.

Также говорится, что по заявлению клиента после полного погашения задолженности по займу банк безвозмездно в срок не более трех рабочих дней со дня получения заявления представляет в письменной форме справку об отсутствии задолженности.

Кроме того, глава, устанавливающая порядок и сроки рассмотрения банком обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, дополнена пунктом следующего содержания:

Срок рассмотрения обращения клиента составляет не более 15 рабочих дней со дня поступления обращения в банк. В случае необходимости установления фактических обстоятельств срок рассмотрения обращения продлевается на 15 рабочих дней, имеющих значение для правильного рассмотрения обращений. Клиент извещается о продлении срока в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о продлении.

Также устанавливается, что банк принимает решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа на срок не менее трех месяцев без требования выплаты комиссий и иных платежей по договору банковского займа при подаче заявления о внесении изменений в условия договора банковского займа заемщиком – физическим лицом:

относящимся к социально уязвимым слоям населения;

пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

Решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа, заключенного с заемщиком – физическим лицом принимается при условии снижения среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением либо назначения адресной социальной помощи.

Документ разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

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