Право

Конституционная реформа – новая модель развития, основанная на справедливости – Аида Балаева

Аида Балаева, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 21:01 Фото: primeminister.kz
На заседании Комиссии по конституционной реформе заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева остановилась на сути конституционных преобразований и их значении для развития страны, обозначив ряд актуальных вопросов.

Казахстан вступил в исторический этап обновления. Проводимые реформы выходят на новый правовой уровень и обретают более прочное институциональное закрепление.

"Ключевым звеном этой трансформации становится новая редакция преамбулы Основного закона, которую мы с вами сегодня всесторонне обсуждаем, а уже завтра вся страна сделает свой выбор и даст оценку. Как особо подчеркнул президент, это новый документ и по смыслу, и по своему политико-правовому содержанию", – отметила Аида Балаева.

При этом, по ее словам, проект новой Конституции не отменяет пройденный путь. Напротив, это шаг, направленный на сохранение политической преемственности, обновление достигнутых успехов и исправление выявленных недостатков. Стратегическая цель реформ – укрепление независимости и построение государства, основанного на справедливости, верховенстве закона, принципах законности и порядка.

"Главный смысл происходящего – укрепление независимости и институциональное оформление политической нации. В этом контексте новая преамбула, начинающаяся словами "Мы – единый народ Казахстана", выступает не символическим жестом, а формулой гражданского единства", – подчеркнула заместитель премьер-министра.

Новые нормы Конституции ориентированы на обеспечение баланса между правами граждан и национальными интересами. Верховенство закона, справедливость и общественное согласие должны стать опорой для укрепления доверия между государством и обществом.

Отдельное внимание уделено обновлению избирательной системы. Усиление роли политических партий призвано расширить пространство политической конкуренции и создать условия для содержательной общественной дискуссии. Партии должны стать устойчивой площадкой реального диалога между гражданином и государством.

Аида Балаева отметила, что предлагаемые главой государства изменения – это не очередная техническая настройка. Это формирование долгосрочной модели развития страны, учитывающей запросы граждан и основанной на справедливости, законе и порядке.

"Проанализировав предложения, прозвучавшие в ходе всестороннего обсуждения, поддерживаю позицию о том, что представленный вчера текст следует рассматривать не как новую редакцию действующей Конституции, а как новый проект Конституции", – сказала заместитель премьер-министра.

Айсулу Омарова
