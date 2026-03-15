Аида Балаева: Наша страна на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева приняла участие в общенациональном референдуме по принятию новой Конституции страны, сообщает Zakon.kz.

Голосование прошло на избирательном участке №129, расположенном в Национальной академической библиотеке РК.

Комментируя значимость сегодняшнего события, заместитель премьер-министра подчеркнула, что принятие новой Конституции является важным этапом дальнейшего развития страны.

"Каждая нация, каждая страна ищет свой собственный путь дальнейшего развития. И Казахстан – не исключение. Принятие народной Конституции предполагает построение справедливого и прогрессивного Казахстана. Я очень надеюсь, что казахстанцы сделают правильный выбор", – отметила Аида Балаева.

Кроме того, министр культуры и информации отметила высокую гражданскую активность казахстанцев в день проведения референдума. По ее словам, с самого утра наблюдается значительная вовлеченность граждан, что свидетельствует о формировании в стране открытого общества, росте политической культуры и ответственном отношении граждан к будущему государства.

"Мы с утра ведем мониторинг информационного поля и очень отрадно, что с утра наблюдается большая активность населения в участии в референдуме. Я вижу, что в Казахстане сформировалось открытое общество с высокой политической культурой и осязаемой гражданской ответственностью. Нет равнодушия, но есть осознанная ответственность за нашу любимую страну. Думаю, это конкретный результат политических реформ главы государства, который с 2019 года последовательно реализует политику справедливого и прогрессивного Казахстана", – сказала зампремьера.

Отметим, избирательные участки для голосования открыты с 07:00 до 20:00 по времени Астаны.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".