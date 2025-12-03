Касым-Жомарт Токаев принял Аиду Балаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 3 декабря, Балаева представила ключевые направления реализации государственной социальной политики, в частности, меры по усилению межведомственного взаимодействия, повышению качества услуг, развитию человеческого капитала и цифровизации этой сферы.

Также проинформировала о работе в области культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики.

В заключительной части глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию данных направлений.

1 декабря 2025 года стало известно о назначении министра культуры и информации Аиды Балаевой заместителем премьер-министра.

