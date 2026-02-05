Отдельный закон об НПО разрабатывают в Казахстане

Министерство культуры и информации подготовило Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к законопроекту "О неправительственных организациях" и сопутствующим поправкам, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время термин "неправительственная организация" закреплен в законе "О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан", который был принят более 20 лет назад, отметили в Министерстве культуры.

В данный закон неоднократно вносились изменения и дополнения, в частности, были внедрены механизмы государственной поддержки в виде грантов и премий, а также государственном заказе на реализацию стратегического партнерства.

Однако действующий закон не охватывает все аспекты деятельности неправительственных организаций. В связи с этим необходимо принятие нового закона, который бы регулировал деятельность неправительственных организаций (НПО).

В новом законе предлагается закрепить признаки, правовой статус, принципы деятельности (самоуправление, независимость, прозрачность, подотчетность, недискриминация и др.), права и обязанности НПО. Следует предусмотреть упрощенную процедуру и сокращенные сроки ликвидации малых и неактивных НПО.

Помимо этого, нужно создать возможность регистрации нечленских организаций и исключения территориального статуса для общественных объединений.

Предлагается определить четкий круг организаций, которые будут подпадать под НПО.

Из категории НПО следует исключить:

благотворительные организации,

палаты нотариусов, адвокатов, арбитражные палаты,

спортивные федерации,

профессиональные организации и др.

В настоящее время данный перечень прорабатывается.

В проект закона будет включен раздел о правах, обязанностях и социальных гарантиях работников НПО, с отсылкой к трудовому законодательству, соцстрахованию и охране труда. Помимо этого, будут разработаны профессиональные стандарты к деятельности НПО, учитывающие особенности проектной работы в соответствии с нормами международной практики.

В Министерстве культуры сообщили, что планируется совместно с Министерством финансов привести коды ОКЭД в соответствие с международной классификацией ICNPO и закрепить признак институциональной принадлежности (NPISH) для НПО.

Будет разработана и утверждена методика расчета экономического вклада НПО в ВВП, занятость и социальные услуги, с использованием спутниковых счетов. Кроме того, планируется ввести адаптированные стандарты бухгалтерской отчетности для НПО, упрощающие учет небольших организаций и проектное финансирование. Вместе с тем будут установлены правила финансового контроля, ориентированные на риск-ориентированный подход.

Законопроектом будут закреплены принципы равного доступа и недискриминации при предоставлении госсоцзаказа, грантов, премий и иных форм поддержки. Введут обязанность госорганов, реализующих поддержку, обеспечивать открытость информации: объявления, критерии, протоколы комиссий, списки получателей.

Предлагается внедрить градуированную систему государственного социального заказа, предусматривающую различные уровни государственного социального заказа в зависимости от суммы финансирования, сроков реализации и объема оказываемых социальных услуг.

Помимо этого, в документе предусмотрят квоты и специальные механизмы для сельских, малых, новых и молодежных НПО в конкурсах и программах поддержки.

Будет действовать норма о мониторинге географического и секторального распределения средств, с обязательной публикацией отчетов по регионам и тематикам.

В законопроекте будет предусмотрена возможность создания инфраструктуры НПО за счет бюджетов и совместно с НПО, с четко прописанными функциями. Планируется внедрить механизм стратегического партнерства на между государством и НПО на региональном уровне.

Для государственной поддержки НПО разработают специальные стандарты (минимальные принципы прозрачности, предсказуемости, недискриминации и равного доступа).

В документе будет закреплен механизм оценки устойчивости НПО и мониторинга эффективности институциональной поддержки. Помимо этого, разработают механизм конкурсного отбора составов советов по взаимодействию с НПО, перечень обязательных форм взаимодействия, включая публичные консультации, рабочие группы, гражданские форумы и др.

В обязанности ЦГО и МИО включат разработку и реализацию планов взаимодействия с НПО, отражающих интересы гражданского общества.

Помимо этого, в Казахстане будет создана единая национальная цифровая платформа для НПО (e-NPO), интегрированная с eGov и ведомственными системами, которую будет вести уполномоченный орган во взаимодействии с Минюстом, БНС и налоговыми органами.

Госорганы обяжут обмениваться данными о НПО на основе единого идентификатора. Также предлагается ввести норму о ведении единой базы данных реализованных проектов НПО, финансируемых из бюджета и других публичных источников, с кратким описанием результатов. Планируется разработать и утвердить единые статистические показатели по НПО: численность, активность, занятость, объем услуг, экономический вклад. Обеспечить, чтобы доступ к базовой статистической информации был открытым, с учетом требований защиты персональных данных.

Документ разработан по поручению президента о необходимости повышения авторитета неправительственных организаций как основы формирования активного гражданского общества.

КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля 2026 года.