Право

Работа ономастических комиссий в регионах Казахстана: внесены изменения

Конаев, город Конаев, зимой в Конаеве, зима в Конаеве, зимний Конаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 30 января 2026 года внесены изменения в типовое положения об областных ономастических комиссиях и ономастических комиссиях городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнены основные задачи следующим подпунктом:

  • согласование частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования.

Также добавлено, что областные ономастические комиссии:

  • выдают заключения по наименованию, переименованию сел, поселков, сельских округов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией;
  • выдают заключения по наименованию, переименованию составных частей городов районного значения, поселка, села, сельского округа, уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласовывают частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования;

ономастические комиссии городов республиканского значения, столицы:

  • выдают заключения по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласовывают частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования.

Приказ вводится в действие с 7 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
