Работа ономастических комиссий в регионах Казахстана: внесены изменения

Фото: Zakon.kz

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 30 января 2026 года внесены изменения в типовое положения об областных ономастических комиссиях и ономастических комиссиях городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнены основные задачи следующим подпунктом: согласование частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования. Также добавлено, что областные ономастические комиссии: выдают заключения по наименованию, переименованию сел, поселков, сельских округов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией;

выдают заключения по наименованию, переименованию составных частей городов районного значения, поселка, села, сельского округа, уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласовывают частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования; ономастические комиссии городов республиканского значения, столицы: выдают заключения по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласовывают частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования. Приказ вводится в действие с 7 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: