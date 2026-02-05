Работа ономастических комиссий в регионах Казахстана: внесены изменения
Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 30 января 2026 года внесены изменения в типовое положения об областных ономастических комиссиях и ономастических комиссиях городов республиканского значения, столицы, сообщает Zakon.kz.
В частности, дополнены основные задачи следующим подпунктом:
- согласование частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования.
Также добавлено, что областные ономастические комиссии:
- выдают заключения по наименованию, переименованию сел, поселков, сельских округов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией;
- выдают заключения по наименованию, переименованию составных частей городов районного значения, поселка, села, сельского округа, уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласовывают частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования;
ономастические комиссии городов республиканского значения, столицы:
- выдают заключения по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласовывают частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования.
Приказ вводится в действие с 7 февраля 2026 года.
