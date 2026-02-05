#Казахстан в сравнении
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Право

Биометрическую аутентификацию будут проходить по-другому при получении банковских услуг

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 12:53 Фото: freepik
Проектом постановления Национального банка вносятся изменения и дополнения в некоторые постановления по вопросам платежей и платежных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается:

  • исключение упрощенной идентификации владельца электронных денег;
  • закрепление применения биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными при оказании банками электронных банковских услуг с учетом интересов лиц с инвалидностью;
  • уточняются требования к защите персональных данных и безопасности электронных услуг.

Как отметили в Нацбанке, закрепление порядка оказания электронных банковских услуг сторонними поставщиками платежных услуг через систему открытого банкинга Национального банка обеспечивает правовую определенность взаимодействия между участниками и оператором системы открытого банкинга.

Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрической аутентификации и открытого банкинга.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
