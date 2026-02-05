Биометрическую аутентификацию будут проходить по-другому при получении банковских услуг

Проектом постановления Национального банка вносятся изменения и дополнения в некоторые постановления по вопросам платежей и платежных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается:

исключение упрощенной идентификации владельца электронных денег;

закрепление применения биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными при оказании банками электронных банковских услуг с учетом интересов лиц с инвалидностью;

уточняются требования к защите персональных данных и безопасности электронных услуг.

Как отметили в Нацбанке, закрепление порядка оказания электронных банковских услуг сторонними поставщиками платежных услуг через систему открытого банкинга Национального банка обеспечивает правовую определенность взаимодействия между участниками и оператором системы открытого банкинга.

Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрической аутентификации и открытого банкинга.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.