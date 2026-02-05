Биометрическую аутентификацию будут проходить по-другому при получении банковских услуг
Фото: freepik
Проектом постановления Национального банка вносятся изменения и дополнения в некоторые постановления по вопросам платежей и платежных услуг, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается:
- исключение упрощенной идентификации владельца электронных денег;
- закрепление применения биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными при оказании банками электронных банковских услуг с учетом интересов лиц с инвалидностью;
- уточняются требования к защите персональных данных и безопасности электронных услуг.
Как отметили в Нацбанке, закрепление порядка оказания электронных банковских услуг сторонними поставщиками платежных услуг через систему открытого банкинга Национального банка обеспечивает правовую определенность взаимодействия между участниками и оператором системы открытого банкинга.
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрической аутентификации и открытого банкинга.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript