Утвержден перечень услуг по ремонту товара, завезенного из ЕАЭС и освобожденного от НДС

Министр финансов приказом от 27 января 2026 года утвердил Перечень услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию Казахстана с территории государств - членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей, обороты по реализации которых освобождаются от НДС, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает следующие услуги: по ремонту воздушного транспортного средства, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей;

по ремонту железнодорожного транспортного средства, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей;

по ремонту внутреннего водного транспортного средства, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей;

по ремонту морского транспортного средства, ввезенного на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей;

по ремонту самодвижущихся подводных снарядов (торпед) и оборудования (изделий) судовой гидравлики, ввезенных на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей. Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

