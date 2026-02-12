Дифференцированную плату введут на платных дорогах РК

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что введение дифференцированной платы позволит компенсировать дополнительные затраты на содержание и восстановление автомобильных дорог, испытывающих повышенную нагрузку со стороны транзитных иностранных пользователей.

Кроме того, поправки направлены на защиту экономических интересов РК и обеспечение принципа взаимности в международных транспортных отношениях.

Дополнительные поступления предлагается направлять на развитие и содержание дорожной инфраструктуры.

В Министерстве транспорта отметили, что данная норма не будет применяться для стран ЕАЭС, резидентов РК и стран, с которыми межправительственными соглашениями не предусмотрены условия оплаты за проезды по платным дорогам.

Как ожидается, изменения начнут действовать в марте 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.