Право

Дифференцированную плату введут на платных дорогах РК

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что введение дифференцированной платы позволит компенсировать дополнительные затраты на содержание и восстановление автомобильных дорог, испытывающих повышенную нагрузку со стороны транзитных иностранных пользователей.

Кроме того, поправки направлены на защиту экономических интересов РК и обеспечение принципа взаимности в международных транспортных отношениях.

Дополнительные поступления предлагается направлять на развитие и содержание дорожной инфраструктуры.

В Министерстве транспорта отметили, что данная норма не будет применяться для стран ЕАЭС, резидентов РК и стран, с которыми межправительственными соглашениями не предусмотрены условия оплаты за проезды по платным дорогам.

Как ожидается, изменения начнут действовать в марте 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане изменят сроки оплаты за проезд по платным дорогам
10:07, 02 марта 2023
В Казахстане изменят сроки оплаты за проезд по платным дорогам
Проезд по платной дороге: внесены изменения
11:44, 22 ноября 2023
Проезд по платной дороге: внесены изменения
В Казахстане обновили правила проезда по платным дорогам
09:47, 08 сентября 2025
В Казахстане обновили правила проезда по платным дорогам
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Сегодня
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
09:19, Сегодня
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
09:08, Сегодня
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
