Право

В Казахстане расширили виды деятельности некоторых СЭЗ

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 13:05 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 4 февраля 2026 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечне приоритетных видов деятельности части СЭЗ они изложены в новой редакции.

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":

  1. производство бытовых электрических приборов;
  2. производство кожаной и относящейся к ней продукции;
  3. производство продуктов химической промышленности;
  4. производство резиновых и пластмассовых изделий;
  5. производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  6. металлургическая промышленность;
  7. производство готовых металлических изделий;
  8. производство машин и оборудования;
  9. производство нефтехимической продукции;
  10. производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
  11. складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  12. производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;
  13. производство электропроводки и электропроводных приборов;
  14. строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  15. обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;
  16. аквакультура;
  17. производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
  18. передача электроэнергии;
  19. распределение электроэнергии;
  20. строительство жилых и нежилых зданий;
  21. предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;
  22. аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью;
  23. деятельность по организации отдыха и развлечений;
  24. строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы;
  25. строительство зданий;
  26. гражданское строительство;
  27. специализированные строительные работы;
  28. комплексное обслуживание объектов;
  29. деятельность по благоустройству территорий;
  30. деятельность санаторно-курортных организаций;

При этом действие подпунктов 25, 26, 27, 28, 29, 30 распространяется только на территории курортной зоны Кендерли.

31. ремонт и установка машин и оборудования;

32. производство электрического оборудования;

33. производство бумаги и бумажной продукции;

34. производство компьютеров, электронного и оптического оборудования;

35. производство одежды;

36. производство мебели;

37. производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;

38. производство текстильных изделий;

39. ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;

40. ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;

41. сбор, обработка и распределение воды;

42. производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

43. производство прочих транспортных средств;

44. производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;

45. деятельность морского и прибрежного грузового транспорта;

46. строительство дорог и автомагистралей (только на территории аэропорта);

Специальная экономическая зона "Оңтүстік":

  1. производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
  2. производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
  3. производство одежды, кроме одежды из меха и кожи;
  4. прядильное, ткацкое и отделочное производство;
  5. производство нетканых изделий, кроме одежды;
  6. производство ковров и ковровых изделий;
  7. производство древесной массы и целлюлозы;
  8. производство бумаги и картона;
  9. производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания меха;
  10. производство писчебумажных изделий;
  11. строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  12. производство кокса и продуктов нефтепереработки;
  13. производство продуктов химической промышленности;
  14. литье чугуна;
  15. литье стали;
  16. производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");
  17. производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");
  18. основные технологические процессы машиностроения;
  19. производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
  20. производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ" или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами);
  21. производство прочих насосов и компрессоров;
  22. производство прочих кранов, клапанов и вентилей;
  23. производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
  24. деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;
  25. деятельность грузового воздушного транспорта, не подчиняющего расписанию;
  26. складирование и хранение зерна;
  27. складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов;
  28. хранение нефти;
  29. регулирование использования воздушного пространства;
  30. транспортная обработка грузов;
  31. прочая вспомогательная транспортная деятельность;
  32. ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
  33. деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы;
  34. строительство железных дорог и метро;
  35. строительство дорог и автомагистралей;
  36. строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2;

Действие подпунктов 26, 27, 28, 31, 34, 35 и 36 распространяется только на территории аэропорта.

Специальная экономическая зона "Сарыарқа":

  1. металлургическая промышленность;
  2. производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  3. производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
  4. производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
  5. производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
  6. производство электрического оборудования;
  7. производство продуктов химической промышленности;
  8. производство резиновых и пластмассовых изделий;
  9. производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  10. производство гидравлического оборудования;
  11. производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов;
  12. производство прочих кранов и вентилей;
  13. производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов;
  14. производство плит, печей и печных горелок;
  15. производство подъемного и транспортировочного оборудования;
  16. производство ручных электрических инструментов;
  17. производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
  18. производство очистительных аппаратов для жидких минералов;
  19. производство оборудования для производства, диспергирования или распыления жидких минералов или порошков;
  20. производство очистительного оборудования для очистки нефти, химической промышленности, индустрии по производству напитков;
  21. производство центрифуг (за исключением сливкоотделителей и сушильных аппаратов);
  22. производство стояков водяного охлаждения для прямого охлаждения посредством рециркуляции воды;
  23. производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники;
  24. производство оборудования для обработки металлов давлением;
  25. производство прочих металлообрабатывающих станков;
  26. производство машин и оборудования для металлургии;
  27. производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства;
  28. производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий;
  29. производство оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий;
  30. производство техники для изготовления бумаги и картона;
  31. производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материалов;
  32. строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  33. сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов в отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств, специальной техники и сельскохозяйственных машин, холодильников и холодильных оборудований;
  34. строительство и ввод в эксплуатацию комбикормового завода по производству и переработке кормов для рыб и сельскохозяйственных животных;
  35. производство продукции коксовых печей;
  36. снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;
  37. строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы;
  38. деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;
  39. транспортная обработка грузов;
  40. транспортно-экспедиционные услуги;
  41. прочая транспортно-экспедиционная деятельность;
  42. строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1 и 2;
  43. строительство дорог и автомагистралей;
  44. деятельность грузового автомобильного транспорта;

Действие подпунктов 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 распространяется только на территории аэропорта.

Специальная экономическая зона "Астана – Технополис":

  1. производство прочих продуктов питания;
  2. производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
  3. производство фармацевтических препаратов;
  4. производство стекла и изделий из стекла;
  5. производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;
  6. производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
  7. производство прочих готовых металлических изделий;
  8. производство компьютеров и периферийного оборудования;
  9. производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
  10. производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
  11. производство электроосветительного оборудования;
  12. производство электропроводки и электропроводных приборов;
  13. производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
  14. производство машин общего назначения;
  15. складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  16. выпуск программного обеспечения;
  17. компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;
  18. деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;
  19. научные исследования и разработки;
  20. деятельность в области здравоохранения;
  21. прочая деятельность по охране здоровья;
  22. производство стульев и другой мебели для сиденья;
  23. производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;
  24. производство кухонной мебели;
  25. производство строительных стальных конструкций;
  26. производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
  27. производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;
  28. производство строительных пластиковых изделий;
  29. производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
  30. строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией;
  31. холодная штамповка или гибка;
  32. производство радиаторов и котлов центрального отопления;
  33. производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
  34. строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1 и 2 (только на территории аэропорта);
  35. ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
  36. строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации. 

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
