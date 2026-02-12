В Казахстане расширили виды деятельности некоторых СЭЗ
В частности, в Перечне приоритетных видов деятельности части СЭЗ они изложены в новой редакции.
Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":
- производство бытовых электрических приборов;
- производство кожаной и относящейся к ней продукции;
- производство продуктов химической промышленности;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- металлургическая промышленность;
- производство готовых металлических изделий;
- производство машин и оборудования;
- производство нефтехимической продукции;
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры;
- производство электропроводки и электропроводных приборов;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;
- аквакультура;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;
- аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы;
- строительство зданий;
- гражданское строительство;
- специализированные строительные работы;
- комплексное обслуживание объектов;
- деятельность по благоустройству территорий;
- деятельность санаторно-курортных организаций;
При этом действие подпунктов 25, 26, 27, 28, 29, 30 распространяется только на территории курортной зоны Кендерли.
31. ремонт и установка машин и оборудования;
32. производство электрического оборудования;
33. производство бумаги и бумажной продукции;
34. производство компьютеров, электронного и оптического оборудования;
35. производство одежды;
36. производство мебели;
37. производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;
38. производство текстильных изделий;
39. ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;
40. ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
41. сбор, обработка и распределение воды;
42. производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
43. производство прочих транспортных средств;
44. производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
45. деятельность морского и прибрежного грузового транспорта;
46. строительство дорог и автомагистралей (только на территории аэропорта);
Специальная экономическая зона "Оңтүстік":
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- производство прочих вязаных и трикотажных изделий;
- производство одежды, кроме одежды из меха и кожи;
- прядильное, ткацкое и отделочное производство;
- производство нетканых изделий, кроме одежды;
- производство ковров и ковровых изделий;
- производство древесной массы и целлюлозы;
- производство бумаги и картона;
- производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания меха;
- производство писчебумажных изделий;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- производство кокса и продуктов нефтепереработки;
- производство продуктов химической промышленности;
- литье чугуна;
- литье стали;
- производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ");
- основные технологические процессы машиностроения;
- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ" или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами);
- производство прочих насосов и компрессоров;
- производство прочих кранов, клапанов и вентилей;
- производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
- деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;
- деятельность грузового воздушного транспорта, не подчиняющего расписанию;
- складирование и хранение зерна;
- складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов;
- хранение нефти;
- регулирование использования воздушного пространства;
- транспортная обработка грузов;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
- деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы;
- строительство железных дорог и метро;
- строительство дорог и автомагистралей;
- строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2;
Действие подпунктов 26, 27, 28, 31, 34, 35 и 36 распространяется только на территории аэропорта.
Специальная экономическая зона "Сарыарқа":
- металлургическая промышленность;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
- производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
- производство электрического оборудования;
- производство продуктов химической промышленности;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство гидравлического оборудования;
- производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов;
- производство прочих кранов и вентилей;
- производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов;
- производство плит, печей и печных горелок;
- производство подъемного и транспортировочного оборудования;
- производство ручных электрических инструментов;
- производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- производство очистительных аппаратов для жидких минералов;
- производство оборудования для производства, диспергирования или распыления жидких минералов или порошков;
- производство очистительного оборудования для очистки нефти, химической промышленности, индустрии по производству напитков;
- производство центрифуг (за исключением сливкоотделителей и сушильных аппаратов);
- производство стояков водяного охлаждения для прямого охлаждения посредством рециркуляции воды;
- производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники;
- производство оборудования для обработки металлов давлением;
- производство прочих металлообрабатывающих станков;
- производство машин и оборудования для металлургии;
- производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства;
- производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий;
- производство оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий;
- производство техники для изготовления бумаги и картона;
- производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материалов;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов в отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств, специальной техники и сельскохозяйственных машин, холодильников и холодильных оборудований;
- строительство и ввод в эксплуатацию комбикормового завода по производству и переработке кормов для рыб и сельскохозяйственных животных;
- производство продукции коксовых печей;
- снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;
- строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы;
- деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию;
- транспортная обработка грузов;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- прочая транспортно-экспедиционная деятельность;
- строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1 и 2;
- строительство дорог и автомагистралей;
- деятельность грузового автомобильного транспорта;
Действие подпунктов 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 распространяется только на территории аэропорта.
Специальная экономическая зона "Астана – Технополис":
- производство прочих продуктов питания;
- производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов;
- производство фармацевтических препаратов;
- производство стекла и изделий из стекла;
- производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров;
- производство прочих готовых металлических изделий;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования;
- производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
- производство электроосветительного оборудования;
- производство электропроводки и электропроводных приборов;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- производство машин общего назначения;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- выпуск программного обеспечения;
- компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа;
- научные исследования и разработки;
- деятельность в области здравоохранения;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- производство стульев и другой мебели для сиденья;
- производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья;
- производство кухонной мебели;
- производство строительных стальных конструкций;
- производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
- производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений;
- производство строительных пластиковых изделий;
- производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;
- строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией;
- холодная штамповка или гибка;
- производство радиаторов и котлов центрального отопления;
- производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1 и 2 (только на территории аэропорта);
- ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.
Приказ вводится в действие с 21 февраля 2026 года.