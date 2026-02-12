В Казахстане расширили виды деятельности некоторых СЭЗ

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 4 февраля 2026 года внесены изменения в Правила ведения перечня приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечне приоритетных видов деятельности части СЭЗ они изложены в новой редакции.

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":

производство бытовых электрических приборов; производство кожаной и относящейся к ней продукции; производство продуктов химической промышленности; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; металлургическая промышленность; производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производство нефтехимической продукции; производство основных фармацевтических продуктов и препаратов; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры; производство электропроводки и электропроводных приборов; строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации; обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов; аквакультура; производство электроэнергии тепловыми электростанциями; передача электроэнергии; распределение электроэнергии; строительство жилых и нежилых зданий; предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания; аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью; деятельность по организации отдыха и развлечений; строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы; строительство зданий; гражданское строительство; специализированные строительные работы; комплексное обслуживание объектов; деятельность по благоустройству территорий; деятельность санаторно-курортных организаций;

При этом действие подпунктов 25, 26, 27, 28, 29, 30 распространяется только на территории курортной зоны Кендерли.

31. ремонт и установка машин и оборудования;

32. производство электрического оборудования;

33. производство бумаги и бумажной продукции;

34. производство компьютеров, электронного и оптического оборудования;

35. производство одежды;

36. производство мебели;

37. производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения;

38. производство текстильных изделий;

39. ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;

40. ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;

41. сбор, обработка и распределение воды;

42. производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

43. производство прочих транспортных средств;

44. производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей;

45. деятельность морского и прибрежного грузового транспорта;

46. строительство дорог и автомагистралей (только на территории аэропорта);

Специальная экономическая зона "Оңтүстік":

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство прочих вязаных и трикотажных изделий; производство одежды, кроме одежды из меха и кожи; прядильное, ткацкое и отделочное производство; производство нетканых изделий, кроме одежды; производство ковров и ковровых изделий; производство древесной массы и целлюлозы; производство бумаги и картона; производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания меха; производство писчебумажных изделий; строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации; производство кокса и продуктов нефтепереработки; производство продуктов химической промышленности; литье чугуна; литье стали; производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ"); производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ"); основные технологические процессы машиностроения; производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ" или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами); производство прочих насосов и компрессоров; производство прочих кранов, клапанов и вентилей; производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения; деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию; деятельность грузового воздушного транспорта, не подчиняющего расписанию; складирование и хранение зерна; складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов; хранение нефти; регулирование использования воздушного пространства; транспортная обработка грузов; прочая вспомогательная транспортная деятельность; ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов; деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы; строительство железных дорог и метро; строительство дорог и автомагистралей; строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2;

Действие подпунктов 26, 27, 28, 31, 34, 35 и 36 распространяется только на территории аэропорта.

Специальная экономическая зона "Сарыарқа":

металлургическая промышленность; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей; производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; производство компьютеров, электронной и оптической продукции; производство электрического оборудования; производство продуктов химической промышленности; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство гидравлического оборудования; производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов; производство прочих кранов и вентилей; производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов; производство плит, печей и печных горелок; производство подъемного и транспортировочного оборудования; производство ручных электрических инструментов; производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования; производство очистительных аппаратов для жидких минералов; производство оборудования для производства, диспергирования или распыления жидких минералов или порошков; производство очистительного оборудования для очистки нефти, химической промышленности, индустрии по производству напитков; производство центрифуг (за исключением сливкоотделителей и сушильных аппаратов); производство стояков водяного охлаждения для прямого охлаждения посредством рециркуляции воды; производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники; производство оборудования для обработки металлов давлением; производство прочих металлообрабатывающих станков; производство машин и оборудования для металлургии; производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства; производство оборудования для производства и переработки продуктов питания, напитков и табачных изделий; производство оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий; производство техники для изготовления бумаги и картона; производство оборудования для переработки резины, пластмасс и других полимерных материалов; строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации; сбор, обработка и удаление отходов; утилизация (восстановление) материалов в отношении вышедших из эксплуатации транспортных средств, специальной техники и сельскохозяйственных машин, холодильников и холодильных оборудований; строительство и ввод в эксплуатацию комбикормового завода по производству и переработке кормов для рыб и сельскохозяйственных животных; производство продукции коксовых печей; снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом; строительство и ввод в эксплуатацию многопрофильной больницы; деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию; транспортная обработка грузов; транспортно-экспедиционные услуги; прочая транспортно-экспедиционная деятельность; строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1 и 2; строительство дорог и автомагистралей; деятельность грузового автомобильного транспорта;

Действие подпунктов 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 распространяется только на территории аэропорта.

Специальная экономическая зона "Астана – Технополис":

производство прочих продуктов питания; производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов; производство фармацевтических препаратов; производство стекла и изделий из стекла; производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции; производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров; производство прочих готовых металлических изделий; производство компьютеров и периферийного оборудования; производство оборудования для облучения, электромедицинского и электротерапевтического оборудования; производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и электрораспределительной и регулирующей аппаратуры; производство электроосветительного оборудования; производство электропроводки и электропроводных приборов; производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; производство машин общего назначения; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; выпуск программного обеспечения; компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги; деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа; научные исследования и разработки; деятельность в области здравоохранения; прочая деятельность по охране здоровья; производство стульев и другой мебели для сиденья; производство мебели для офисов и предприятий торговли, кроме стульев и другой мебели для сиденья; производство кухонной мебели; производство строительных стальных конструкций; производство строительных конструкций и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов; производство контейнерных и сборно-разборных зданий и помещений; производство строительных пластиковых изделий; производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей; строительство и ввод в эксплуатацию административных, жилых и нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией; холодная штамповка или гибка; производство радиаторов и котлов центрального отопления; производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1 и 2 (только на территории аэропорта); ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов; строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2026 года.