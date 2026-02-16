#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Финансы

Доллар подешевел на торгах 16 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,97 тенге, снизившись на 3,76 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,41 тенге.

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491-494,2 тенге, евро – по 582,9-587,5 тенге, рубли – по 6,39-6,50.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,1% и составил $67,67 за баррель.

Апрельский фьючерс на WTI подешевел на 0,1%, до $62,68 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте подешевела на 0,1%, до $62,75 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 496 тенге, евро – 588,01 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 февраля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Токаев и Путин поговорили по телефону
16:12, Сегодня
Токаев и Путин поговорили по телефону
Доллар снова подешевел на торгах 3 февраля
15:40, 03 февраля 2026
Доллар снова подешевел на торгах 3 февраля
Доллар немного подешевел на торгах 16 мая
15:39, 16 мая 2025
Доллар немного подешевел на торгах 16 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Жетысу" может усилить состав молдавским полузащитником
16:52, Сегодня
"Жетысу" может усилить состав молдавским полузащитником
В Узбекистане порадовались победе Баходира Джалолова над казахским боксёром в РК
16:37, Сегодня
В Узбекистане порадовались победе Баходира Джалолова над казахским боксёром в РК
Лучший теннисист Казахстана снялся с турнира в Дохе
16:11, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана снялся с турнира в Дохе
Знаменосец сборной Узбекистана угодил в скандал на Олимпиаде в Милане
15:58, Сегодня
Знаменосец сборной Узбекистана угодил в скандал на Олимпиаде в Милане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: