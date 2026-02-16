Доллар подешевел на торгах 16 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,97 тенге, снизившись на 3,76 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,41 тенге.

Торгов по юаню не было в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491-494,2 тенге, евро – по 582,9-587,5 тенге, рубли – по 6,39-6,50.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,1% и составил $67,67 за баррель.

Апрельский фьючерс на WTI подешевел на 0,1%, до $62,68 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте подешевела на 0,1%, до $62,75 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 496 тенге, евро – 588,01 тенге, рубля – 6,42 тенге.

