Использовать смартфоны школьникам могут запретить не только на уроках, но и на переменах

Ограничение использования смартфонов школьниками было введено еще в 2024 году. Но особого эффекта мера не дала, потому что была "половинчатой". Теперь запрет хотят сделать практически абсолютным и единым для всех: поправки внесены для рассмотрения в Мажилис, пишет Zakon.kz.

Для начала процитируем главную мысль авторов изменений, приведенную в сравнительной таблице к законопроекту:

"Распространение запрета на использование абонентского устройства сотовой связи не только в учебное время, но и во время перемен позволит снизить риски кибербуллинга и деструктивного контента, укрепить дисциплину и безопасность в школах, повысить уровень живого общения и социализации обучающихся, а также обеспечить формирование здоровой образовательной среды".

А теперь подробно о том, что хотят сделать. Поправка предлагается в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования", который внесен в Мажилис. Речь о статье 47 Закона РК "Об образовании", посвященной правам, обязанностям и ответственности обучающихся и воспитанников.

Очевидно, что во время урока отвлекаться нельзя, что изначально было зафиксировано в пункте 10 статьи 47 Закона: "Отвлечение обучающихся и воспитанников от учебного процесса не допускается".

Однако тотальное распространение смартфонов побудило законодателей конкретизировать общее правило новым пунктом 10-1, вступившим в силу 27 апреля 2024 года:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях".

Отличная идея, но проблема в том, что исключение превратилось в правило. Упомянутые в формулировке "краткосрочные учебные планы" – компетенция учебных заведений, а значит, каждая школа могла сама устанавливать порядок использования "абонентского устройства сотовой связи" для своих учеников.

На практике это привело к разнобою. Где-то строгая администрация и правда стала забирать у обучающихся смартфоны, но и то лишь во время уроков, разрешая пользоваться на переменах. Во многих же школах администрация уступала просьбе родителей быть на постоянной связи с детьми.

Смартфоны остаются у школьников, просто на уроках не разрешается к ним прикасаться (если только на связь не выходят родители по уважительной причине). Но все мы знаем психологические таланты детей и, соответственно, цену этим "уважительным причинам". Да и не все может заметить учитель. Не так ли, нынешние родители, бывшие школьники?..

В общем, нет того эффекта, на который рассчитывали, вводя норму. Поэтому и решили сформулировать ограничение, а точнее, часть, касающуюся исключения, более четко и строго. Предлагаемая редакция такова:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных в правилах использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования обучающимися и воспитанниками, утвержденных уполномоченным органом в области образования".

Если коротко, то порядок использования учениками смартфонов будет определять не каждая школа для себя, как сейчас, а Министерство просвещения – посредством утверждения типовых правил.

Какие конкретно в них будут требования, мы в данный момент знать не можем: повторимся, закон пока не принят, а значит, не издан и соответствующий подзаконный акт. Но, судя по процитированному тексту сравнительной таблицы к законопроекту, правила сделают более строгими.

Наверняка в них пропишут запрет на использование смартфонов от входа до выхода из школы. Как это будет реализовано на практике, посмотрим. Но что не менее важно, ограничение планируют сделать единым для всех.

И наконец, еще один нюанс. Сейчас нарушение – если администрация школы запретила использовать смартфон на уроках, а ученик проигнорировал – подпадает под диспозицию статьи 409 КоАП "Нарушение законодательства РК в области образования, физической культуры и спорта". За это на родителей может быть наложено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП, т.е. 21 625 тенге (МРП равен 4 325 тенге), а за повтор в течение года – 20 МРП (части 2 и 7 статьи 409 КоАП).

При этом о вине администрации или педагогов речи нет.

Но если поправку примут, то ответственность будут нести также и школа, а точнее, должностные лица (если учреждение – государственное) или субъекты предпринимательства (если частное). Согласно пп. 1) части 4 статьи 409 КоАП, нарушение организациями образования требований, совершенных в виде несоблюдения типовых правил деятельности организаций образования, влечет штраф:

на должностных лиц – в размере 10 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 15 МРП,

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 МРП, с приостановлением действия лицензии.

Так что в скором времени, возможно, смартфоны в классах исчезнут как класс.