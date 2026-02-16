#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496
588.01
6.42
Право

Использовать смартфоны школьникам могут запретить не только на уроках, но и на переменах

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 15:27 Фото: Zakon.kz
Ограничение использования смартфонов школьниками было введено еще в 2024 году. Но особого эффекта мера не дала, потому что была "половинчатой". Теперь запрет хотят сделать практически абсолютным и единым для всех: поправки внесены для рассмотрения в Мажилис, пишет Zakon.kz.

Для начала процитируем главную мысль авторов изменений, приведенную в сравнительной таблице к законопроекту:

"Распространение запрета на использование абонентского устройства сотовой связи не только в учебное время, но и во время перемен позволит снизить риски кибербуллинга и деструктивного контента, укрепить дисциплину и безопасность в школах, повысить уровень живого общения и социализации обучающихся, а также обеспечить формирование здоровой образовательной среды".

А теперь подробно о том, что хотят сделать. Поправка предлагается в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования", который внесен в Мажилис. Речь о статье 47 Закона РК "Об образовании", посвященной правам, обязанностям и ответственности обучающихся и воспитанников.

Очевидно, что во время урока отвлекаться нельзя, что изначально было зафиксировано в пункте 10 статьи 47 Закона: "Отвлечение обучающихся и воспитанников от учебного процесса не допускается".

Однако тотальное распространение смартфонов побудило законодателей конкретизировать общее правило новым пунктом 10-1, вступившим в силу 27 апреля 2024 года:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях".

Отличная идея, но проблема в том, что исключение превратилось в правило. Упомянутые в формулировке "краткосрочные учебные планы" – компетенция учебных заведений, а значит, каждая школа могла сама устанавливать порядок использования "абонентского устройства сотовой связи" для своих учеников.

На практике это привело к разнобою. Где-то строгая администрация и правда стала забирать у обучающихся смартфоны, но и то лишь во время уроков, разрешая пользоваться на переменах. Во многих же школах администрация уступала просьбе родителей быть на постоянной связи с детьми.

Смартфоны остаются у школьников, просто на уроках не разрешается к ним прикасаться (если только на связь не выходят родители по уважительной причине). Но все мы знаем психологические таланты детей и, соответственно, цену этим "уважительным причинам". Да и не все может заметить учитель. Не так ли, нынешние родители, бывшие школьники?..

В общем, нет того эффекта, на который рассчитывали, вводя норму. Поэтому и решили сформулировать ограничение, а точнее, часть, касающуюся исключения, более четко и строго. Предлагаемая редакция такова:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных в правилах использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования обучающимися и воспитанниками, утвержденных уполномоченным органом в области образования".

Если коротко, то порядок использования учениками смартфонов будет определять не каждая школа для себя, как сейчас, а Министерство просвещения – посредством утверждения типовых правил.

Какие конкретно в них будут требования, мы в данный момент знать не можем: повторимся, закон пока не принят, а значит, не издан и соответствующий подзаконный акт. Но, судя по процитированному тексту сравнительной таблицы к законопроекту, правила сделают более строгими.

Наверняка в них пропишут запрет на использование смартфонов от входа до выхода из школы. Как это будет реализовано на практике, посмотрим. Но что не менее важно, ограничение планируют сделать единым для всех.

И наконец, еще один нюанс. Сейчас нарушение – если администрация школы запретила использовать смартфон на уроках, а ученик проигнорировал – подпадает под диспозицию статьи 409 КоАП "Нарушение законодательства РК в области образования, физической культуры и спорта". За это на родителей может быть наложено административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП, т.е. 21 625 тенге (МРП равен 4 325 тенге), а за повтор в течение года – 20 МРП (части 2 и 7 статьи 409 КоАП).

При этом о вине администрации или педагогов речи нет.

Но если поправку примут, то ответственность будут нести также и школа, а точнее, должностные лица (если учреждение – государственное) или субъекты предпринимательства (если частное). Согласно пп. 1) части 4 статьи 409 КоАП, нарушение организациями образования требований, совершенных в виде несоблюдения типовых правил деятельности организаций образования, влечет штраф:

  • на должностных лиц – в размере 10 МРП;
  • на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 15 МРП,
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20 МРП,
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 МРП, с приостановлением действия лицензии.

Так что в скором времени, возможно, смартфоны в классах исчезнут как класс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
Нидерландским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках
16:29, 05 июля 2023
Нидерландским школьникам запретят пользоваться смартфонами на уроках
Почему в казахстанских школах нужно запретить смартфоны, объяснил депутат
11:02, 06 декабря 2023
Почему в казахстанских школах нужно запретить смартфоны, объяснил депутат
Глава Минпросвещения высказался о возможности ограничения смартфонов в школах Казахстана
14:48, 05 декабря 2023
Глава Минпросвещения высказался о возможности ограничения смартфонов в школах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Жетысу" может усилить состав молдавским полузащитником
16:52, Сегодня
"Жетысу" может усилить состав молдавским полузащитником
В Узбекистане порадовались победе Баходира Джалолова над казахским боксёром в РК
16:37, Сегодня
В Узбекистане порадовались победе Баходира Джалолова над казахским боксёром в РК
Лучший теннисист Казахстана снялся с турнира в Дохе
16:11, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана снялся с турнира в Дохе
Знаменосец сборной Узбекистана угодил в скандал на Олимпиаде в Милане
15:58, Сегодня
Знаменосец сборной Узбекистана угодил в скандал на Олимпиаде в Милане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: